القبض على مستريح المواد الغذائية بسوهاج 

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج، لإستيلائه على مبالغ مالية من المواطنين، بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح، وتبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من بعض المواطنين بالمحافظة، بتضررهم من أحد الأشخاص، لتلقيه مبالغ مالية منهم لتوظيفها، واستثمارها لهم فى تجارة المواد الغذائية، مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه لم يلتزم بذلك، ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وبإجراء التحريات، تبين صحة الواقعة وقيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة سوهاج) بممارسة نشاطاً احتيالياً على النحو المُشار إليه، مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين بلغت (3) مليون جنيه، وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها.

كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم.عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامي على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.