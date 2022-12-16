دعاء دخول السنة الجديدة 2023: اللهم إني أسألك خيرها ويمنها ويسرها

يقترب حلول العام الميلادي الجديد، والعديد يبحث عن دعاء دخول السنة الجديدة 2023 فالكثير من العباد يفضل أن يبدأ العام الجديد بالصلاة والقرآن والصلاة على النبي والدعاء وغيره من أشكال العبادة المختلفة، التي فيها تقرُّب من الله عز وجل، بهدف أن ينالوا من العام الجديد كل الخير، وأن يقيهم الله من أي شر قد يصيبهم، وفي هذا التقرير نعرض دعاء دخول السنة الجديدة 2023 خاصة أن دار الإفتاء قالت إنه يجوز تخصيصُ يوم معيَّن في السَّنَة بدعاءٍ معينٍ من أدعية الصالحين ومُجَرَّبَاتهم أو عبادةٍ معينةٍ وجرى عليه عمل المسلمين عبر القرون، ونص أهل العلم من مختلف المذاهب على مشروعيته، ما لم يُعتَقَد أنّه سنّةٌ نبوية.

دعاء دخول السنة الجديدة 2023

وهناك أكثر من دعاء دخول السنة الجديدة 2023 ومن المفضل أن يحرص العباد على ترديد تلك الأدعية حتى ينالوا الخير في العام الميلادي الجديد، ومن تلك الأدعية:

- يا رب أستودعتك بداية سنة جديدة، اللهم اجعلها أجمل مما نتمنى، واكتب لنا تغيرًا للأفضل في أحوالنا وحقق لنا خيرًا مما نتمنى، الحمد لله رب العالمين اللهم إنك قدير، وهذا عام جديد قد أقبل وسنة جديدة قد أقبلت نسألك من خيرها ونعوذ بك من شرها.

- ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرًا كما حملته على الذين من قبلنا.

- ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا، واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهُم اجعله عامًا لا يضيق لنا فيه صدر، ولا يخيب لنا فيه أمر، ولا يرد لنا فيه دُعاء، واحفظ لنا من نحب، وبشرنا بما يسر وحقق لنا ما نتمنى.

وعن دعاء دخول السنة الجديدة 2023 فيمكن الاستعانة بالأدعية التالية:

- اللهم إني أسألك خير هذه السنة المقبلة يمنها ويسرها، وأمنها وسلامتها، ونورها وبركاتها، وأعوذ بك من شرورها وصدودها وعسرها وخوفها وهلكتها، وأرغب إليك أن تحفظ على فيها ديني الذي هو عصمة أمري ودنياي التي فيها معاشي، وتوفقني فيها إلى ما يرضيك عني في معادي، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أفضل دعاء دخول السنة الجديدة 2023

وهذه ليست كل الأدعية التي تندرج تحت دعاء دخول السنة الجديدة 2023 فهناك بعض الأدعية الأخرى من المفضل أن يرددها المسلم لما فيها من خير وبركة، من تلك الأدعية:

- ربّ أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.

- ربّ أعني ولا تعن عليّ، وانصرني ولا تنصر عليّ، واهدني ويسر الهدى لي، اللهم اجعلني، ذكّارًا لك، شكّارًا لك، مطواعًا لك، مخبتًا إليك، أواهًا منيبًا، رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبّت حجتي، واهدِ قلبي، وسدِّد لساني.