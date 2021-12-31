دعاء السنة الجديدة 2022.. أدعية تفرج الهموم والكرب وتشرح الصدور

يبدأ غدًا عام جديد 2022، واعتاد الناس على البحث حول دعاء السنة الجديدة مع بداية كل عام جديد وهو ما تحاول «الوطن» تقديمه خلال السطور التالية، وشهدت محركات البحث عمليات بحث مكثفة خلال الساعات القليلة الماضية حول أدعية السنة الجديدة من أجل تبديل الحال وكذلك انشراح الصدور وتفريج الهموم والكرب حتى يقبل المسلم على العام الجديد بصدر رحب يملؤه التفاؤل لعام 2022.

دعاء السنة الجديدة

وحول دعاء السنة الجديدة 2022، هناك العديد من الأدعية التي يمكن الاستعانة في عام 2022، فقد ورد عن الكثير من العلماء أدعية للسنة الجديدة جاءت أبرزها كالتالي: «اللهم إني أسألك خير هذه السنة المقبلة يمنها ويسرها، وأمنها وسلامتها، ونورها وبركاتها، وأعوذ بك من شرورها وصدودها وعسرها وخوفها وهلكتها، وأرغب إليك؟ أن تحفظ علي فيها ديني الذي هو عصمة أمري ودنياي التي فيها معاشي، وتوفقني فيها إلى ما يرضيك عني في معادي، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم».

دعاء تبديل الحال

ويلجأ البعض للبحث عن دعاء السنة الجديدة من اجل تبديل الحال ودعاء تفريج الهم والكرب، فقد يتعرض البعض لمشكلات وأزمات قد تواجههم في حياتهم ويبحثون عن ملجأ، رافعين أيديهم إلى الله سبحانه وتعالى بدعاء العام الجديد: «اللهم يا محول الأحوال حول حالي إلى أحسن الأحوال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال اللهم إني أسألك خير هذه السنة المقبلة: يمنها ويسرها، وأمنها وسلامتها، ونورها وبركاتها وأعوذ بك من شرورها وصدودها وعسرها وخوفها وهَلًكَتِها، وأرغبُ إليك أن تحفظ عليَّ فيها ديني الذي هو عصمة أمري ودنياي التي فيها معاشي».

دعاء السنة الجديدة للأصدقاء

وهناك آخرون يبحثون عن أدعية السنة الجديدة 2022، لأشخاص أخرى مثل الأصدقاء أو أحد الأقارب والأهل، حيث شهدت محركات البحث عمليات بحث مكثفة حول كلمة دعاء السنة الجديدة للأصدقاء، وقد أجمع العلماء أنه يستحب دعاء المرء لأخيه لأن هذا من أجمل معاني الأخوة في الله، وأصدق مشاعر الحب، كما أن فيه استجابة للدعاء وتوكيل الله سبحانه وتعالى ملكاً في مَن عنده فيقول للداعي: ولك بالمثل، وهذا استنادًا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَدْعُو لأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ، إِلاَّ قَالَ الْمَلَكُ: وَلَكَ بِمِثْلٍ» [حديث صحيح]، وهنا يجب الإشارة سنة النبي - صلى الله عليه وسلم- والاقتداء بها فالنبي كان يدعو لأصحابه وزوجاته وأمته من بعده.

ويمكن الاستعانة بعدد من الأدعية للأصدقاء والأهل والأحباب كالتالي:

- اللهُم اجعله عاما لا يضيق لنا فيه صدر ولا يخيب لنا فيه أمر ولا يرد لنا فيه دعاء، واحفظ لنا من نحب، وبشرنا بما يسر وحقق لنا ما نتمنى.

- ربنا احفظ لنا من حولنا ولا تحرمنا قريب ولا بعيد، واكتب لنا يا اللَّه فرحة في السنة القادمة، تغير به مجرى حياتنا إلى الأبد اللھم آمين.