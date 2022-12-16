معهد البحوث الفلكية: تعامد الشمس على معابد الكرنك في 21 ديسمبر

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية تعامد الشمس على معابد الكرنك في السادسة والنصف صباحاَ يوم الأربعاء المقبل 12 ديسمبر 2022.

تعامد الشمس على معابد الكرنك الأربعاء المقبل

وبحسب بيان المعهد: «تشرق الشمس موازية للمحور الرئيسي لمجمع معابد الكرنك بالأقصر لتتعامد على قدس الأقداس، وبذلك يبكون بداية الانقلاب الشتوي الذي يحدث في نفس اليوم عند الساعة 11 و48 دقيقة مساء نفس الأربعاء».

وبحسب الروايات الأثرية التي ذكرها المعهد في بيانه فإن هذا التعامد قد يكون إعلاناَ لبداية الشتاء أو احتفالاا بميلاد رع الكبير.

وسيتم تنظيم فعاليات رصد للظاهرة ببهو الأعمدة بمعبد الكرنك بالاقصر صباح يوم الأربعاء 21 ديسمبر وذلك تحت إشراف وتنسيق وزارة السياحة والأثار وهيئة التنشيط السياحي بالأقصر.

رصد الظاهرة

خلال الندوة وفعاليات الرصد سيقوم علماء وباحثين متخصصين من المعهد بشرح وتفسير حيثيات تلك الظاهرة للحضور والإجابة على تساؤلاتهم واستفساراتهم.

وينظم المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بهذه المناسبة وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية بالأقصر أمسية فلكية عن تعامد الشمس على المعابد المصرية وكذلك فعاليات رصد لصفحة السماء باستخدام التليسكوبات الفلكية الصغيرة يوم الثلاثاء الموافق 20 ديسمبر في مكتبة مصر العامة بالأقصر.