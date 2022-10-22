«آثار أبو سمبل»: أسوان ممتلئة بالسياح تزامنا مع تعامد الشمس على رمسيس

قال أسامة عبداللطيف، مدير عام آثار أبوسمبل، إن اليوم، موسم البذر لدى المصريين القدماء، أما شهر 2، يمثل موسم الحصاد لهم، متابعًا أن تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني، مرتبط بمواسم البذر والحصاد، مشيرًا إلى أن الرواية الأخرى الخاصة بأن التعامد يأتي احتفالًا بمولده أو تتويجه، ضعيفة وغير مؤكدة.

معبد أبو سمبل من الوجهات السياحية العالمية

أضاف «عبداللطيف»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «TEN»، أن معبد أبو سمبل من الوجهات السياحية العالمية، وله شهرة كبيرة للغاية لدى كل دول العالم، مؤكدًا أن الفنادق بالأقصر وأسوان ممتلئة ومكتملة، بسبب حرص السياح على مشاهدة تلك الظاهرة، إذ أن السياح يتوافدون على المكان من الصباح الباكر اليوم، والسيارات تأتي محملة بالسياح من أسوان، كما أن المعبد مزدحم للغاية.

تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني

يذكر أن تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني، ظاهرة فلكية تتكرر داخل المعبد يومي 22 من شهري فبراير وأكتوبر من كل عام، إذ تتسلل أشعة الشمس داخل المعبد، وصولا لقدس الأقداس، الذي يبعد عن المدخل بنحو ستين مترًا، وتستغرق ظاهرة تعامد الشمس 20 دقيقة، وقد تصل إلى 25 دقيقة.