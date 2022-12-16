مواطن يسأل: «مصر مع الصين وروسيا ولا أمريكا؟».. و«متحدث الرئاسة» يجيب

رد حساب المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، عبر «فيس بوك»، على تعليق أحد المواطنين على خبر الزيارة الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى واشنطن، إذ سأل المواطن عن موقف مصر، قائلا: «إحنا مع الصين وروسيا ولا أمريكا؟».

وجاء رد حساب المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية: «مصر لها علاقات صداقة مع جميع دول العالم، علاقات متوازنة أساسها الاحترام المتبادل والتعاون البناء والمصالح المشتركة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والأمر بطبيعة الحال ينطبق على الأزمة الحالية بين روسيا وأوكرانيا؛ ومصر تربطها علاقات طيبة جدا مع جميع أطراف الأزمة، سواء أطراف مباشرة، روسيا وأوكرانيا ودول الناتو، أو غير مباشرة، الدول الأوربية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة».