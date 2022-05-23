«العفو الرئاسي» عن يحيى حسين: أحكام القضاء واجبة النفاذ.. وتواصلنا مع رئاسة الجمهورية للعفو عنه

أصدرت لجنة العفو الرئاسي، بيانا منذ قليل، أكدت فيه على احترامها لأحكام الدستور والقانون، وأن أحكام القضاء المصري واجبة النفاذ.

وقالت اللجنة في بيانها، إنها تدافع دومًا عن استقلال السلطة القضائية، وعدم التوغل على اختصاصاتها.

استقلال السلطة القضائية

وأضافت لجنة العفو الرئاسي: في هذا السياق، إذ تلقت اللجنة اليوم خبر الحكم على يحيى حسين عبد الهادي بالحبس لمدة أربع سنوات، وكانت اللجنة زارته في محبسه خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وتابعت اللجنة: تواصلت لجنة العفو الرئاسي فور تلقيها نبأ الحكم على السيد يحيى حسين عبد الهادي مع رئاسة الجمهورية، لإعمال الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية بالعفو عنه.

أعمال لجنة العفو الرئاسي

واستكملت اللجنة في بيانها: تلقت اللجنة ردا ببحث إدراجه ضمن قائمة العفو الرئاسي، التي ستصدر خلال أيام، ونحن إذ نعلن ذلك على الرأي العام المصري، فإننا نؤكد أن سيادة القانون ستظل دوما هي الحاكمة لكل أعمال اللجنة لجنة العفو الرئاسي.