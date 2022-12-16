مشاري راشد العفاسي ينشر صورة نادرة مع الشيخ أبو العينين شعيشع

نشر الشيخ الداعية والمنشد ومقرئ القرآن الكويتي مشاري راشد العفاسي، صورة نادرة تجمعه بالقارئ الراحل الشيخ أبو العينين شعيشع، نقيب قراء مصر الأسبق، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

الشيخ الجليل القارئ أبو العينين شعيشع ‏

وعلق «العفاسي»، على الصورة قائلاً: «أخوكم مشاري مع الشيخ الجليل القارئ أبو العينين شعيشع ‏صورة عزيزة علي كانت قبل 20 سنة»، وتفاعل الآلاف من المتابعين مع الصورة.

جميع قراء القرآن كانوا حريصون على زيارته

أكد محمد عوض اليماني الشيخ، محامٍ، وحفيد الشيخ أبو العينين شعيشع، لـ«الوطن»، إن الشيخ مشاري راشد العفاسي زار الشيخ أبو العينين شعيشع في منزله الكائن بشارع السباق بمصر الجديدة، في أوائل الألفينات، لافتاً إلى أن جميع قراء القرآن الكريم في مصر والوطن العربي كانوا حريصون على زيارته بشكل دائم لمنزلته في قلوبهم وحبهم الشديد له، فقد كان نقيباً لقراء القرآن الكريم في مصر والعالم الإسلامي.

الشيخ «شعيشع» كان يعتبر قراء القرآن الكريم أبنائه وأحفاده

وأضاف «محمد عوض اليماني»، إن الشيخ «شعيشع» دائماً ما كان يسعد بزيارات قراء القرآن الكريم لحبه لهم، واعتبارهم أبنائه وأحفاده، وكان يستمع أيضاً لتلاواتهم للقرآن الكريم، مشيراً إلى أن جدّه الراحل كان محبوباً في كافة الدول العربية والإسلامية.

جدير بالذكر، إن القارئ الراحل الشيخ أبو العينين شعيشع، نقيب قُراء مصر الأسبق، وُلد في 12 أغسطس من عام 1922م، بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، ووافته المنية الخميس 23 يونيو من عام 2011م، عن عُمر يُناهز 88 عاماً، بعد وعكة صحية ألمت به قبل أيام من وفاته.

دُفن «شعيشع» بالمقابر المُجاورة لكلية البنات جامعة الأزهر، في منطقة مصر الجديدة، بمحافظة القاهرة، وصلى عليه أهالي مدينة بيلا بكفر الشيخ صلاة الغائب في جميع مساجد المدينة، باليوم التالي لوفاته وكان يوم الجمعة المُوافق 24 يونيو.