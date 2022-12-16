محمد جمعة عن مشاركة ويجز بحفل ختام كأس العالم: «فخور إن الدنيا هتشوفه»

أشاد الفنان محمد جمعة، باختيار مطرب الراب ويجز، للمشاركة في حفل ختام نهائي كأس العالم 2022، يوم الأحد المقبل، في قطر.

ونشر «جمعة» صورة ويجز، عبر حسابه على «إنستجرام»، معلقا: «أنا كمواطن مصري فخور بإن فنان مصري العالم كله هيشوفه ويسمعه في ختام كأس العالم».

أغنية «عز العرب»

وطرح ويجز، أغنية «عز العرب»، الخاصة بمونديال قطر 2022، وهي من غناء وكلمات وألحان وتوزيع ويجز، وفكرة حسين عبد الله الذوادي أمين عام لجنة المشاريع والإرث القطرية، وأحد مسؤولي تنظيم كأس العالم بقطر، ومن إخراج علي العربي.

وتقول كلمات أغنية «عز العرب» لـ ويجز: «حيوا اللي يجمعنا ومعاش اللي يفرقنا.. غنيها وسمعنا حيوا كل عباد الله، حيوا اللي يجمعنا ومعاش اللي يفرقنا.. غنيها وسمعنا حيوا كل عباد الله».