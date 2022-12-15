نقاد يعلقون على أغنية «عز العرب» لـ«ويجز»: صوت مصر في كأس العالم

حققت أغنية «عز العرب» لمغني الراب ويجز، الخاصة بحفل ختام نهائي كأس العالم قطر 2022، انتشارًا واسعًا خلال الساعات الماضية، حيث تصدرت تريند «يوتيوب» بعد عرضها عبر القناة الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وحققت 380 ألف مشاهدة خلال ساعات.

ماجدة خيرالله، ناقدة فنية، أكدت لـ«الوطن»، أن أغنية ويجز الجديدة مبهجة وسعدت بسماعها، وعوّضت مصر غيابها عن كأس العالم، فحضرت بـ«عزت العرب»، مضيفة: «جائز ماكنش لنا وجود في كأس العالم في قطر لكن الأغنية دي قد تكون عوض لينا».

ضرورة وجود وحدة عربية.. هدف «عز العرب»

اتجهت أنظار العالم إلى المنطقة العربية بما قدمته الأغنية من ذكر كرم العرب، وفقًا للناقدة الفنية، فالأغنية بها تحية للعرب التي تقام البطولة لأول مرة على أرضهم.

حشد الشباب تحت الراية العربية الموحدة، وتحفيزهم لضرورة وجود وحدة عربية دائمًا، هو الغرض الذي استنتجه عماد يسري، ناقد فني، من الأغنية، مؤكدًا لـ«الوطن»، سعادته بكلمات أغنية ويجز الجديدة لنهائي كأس العالم، حيث عبرت عن صفات العرب: «الأغنية عبرت عن صفاتنا زي الكرم والشهامة والأصالة، وكان لازم الرسالة دي يتم إيصالها».

ويؤكد «عماد» أن الأغنية هي صوت مصر في كأس العالم، وشرفت مصر أمام العرب والعالم: «اختيار الكلمات كان معبر والموسيقى نفسها معبرة، وموسيقى الراب حاليًا هي الجاذبة للشباب والملائمة للعصر».

احتفاء العرب بأغنية ويجز

واحتفى العالم العربي عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأغنية ويجز الجديدة في حفل ختام كأس العالم بقطر، معبرين عن سعادتهم بالأغنية الجديدة، معلقين: «أخيرًا مصر ليها دور في كأس العالم وويجز وصل للعالمية.. ويجز بقى بينافس نفسه ويكسب يستحق اللي وصل له».

كلمات أغنية ويجز «عز العرب»

ومن كلمات أغنية ويجز الجديدة: «زي ما أكون بحلم.. تعالى شوف الشغل.. في السما بلمع.. ومش مستني الشكر.. بالظبط دي كورة.. علشان كدا بغني.. بقول ومن قلبي.. الكورة تسمعني».