«الموسيقيين» توضح موقف ويجز النهائي من إحياء حفل نهائي كأس العالم

انتشرت خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار حول ايقاف «الرابر» ويجز، في حال غنائه حفل نهائي كأس العالم، المقرر إقامته الأحد المقبل بدولة قطر، بين الأرجنتين وفرنسا، بسبب عدم حصوله على موافقة من النقابة على الغناء.

ويجز يحيي حفل نهائي كأس العالم

أوضح المايسترو حمادة أبو اليزيد وكيل أول نقابة الموسيقيين الموقف النهائي لـ ويجز ومشكلته لـ«الوطن»، قائلا: «هناك شروط وقواعد للنقابة لابد من العمل بها، وهي أن أي عضو منتسب أو حاصل على تصريح غناء، لابد أن يوقع على تعهد للنقابة، بأنه يبلغنا في حال الغناء قبل السفر إلى الخارج، وبالفعل تم توقيع عدد كبير من مؤدي المهرجانات والرابر على تلك التعهدات، لكن ويجز لم يوقع بعد بسبب تواجده خارج مصر».

الموسيقيين: على ويجز التوقيع على تعهدات النقابة

أضاف أن القصة ستتلخص فى قيام ويجز بالحضور للنقابة، والتوقيع على التعهد، أو إبلاغ النقابة بحفل في قطر، فنحن في النهاية دولة مؤسسات، ولابد من احترام العمل النقابي».

يذكر أن ويجز، كان طرح مؤخرا أغنية عز العرب، التي سيتم تقديمها فى حفل النهائي، المقرر إقامته في ملعب لوسيل بدولة قطر.