آيتن عامر لـ ويجز بعد إعلان مشاركته بحفل نهائي كأس العالم: «فخورة بيك»

حرصت الفنانة آيتن عامر على الاحتفاء بمطرب الراب الشهير ويجز بعد إعلان مشاركته في حفل ختام نهائي كأس العالم 2022 يوم الأحد المقبل، وذلك من خلال منشور عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

رسالة آيتن عامر لـ ويجز

شاركت الفنانة آيتن عامر جمهورها بصورة البوستر الخاصة بأغنية ويجز التي قدمها بمناسبة كأس العالم وعلقت: «الرابر المصري ويجز هيقدم حفل الختام في بطولة كأس العالم في قطر كأول فنان عربي ومصري في تاريخ البطولة يغني في حفلات كأس العالم، فخورة بيك».

أغنية عز العرب لويجز

يذكر أن مطرب الراب الشهير ويجز طرح مؤخرا أغنية بعنوان «عز العرب» الأغنية الرسمية لكأس العالم 2022، وكتبها ولحنها ووزعها ويجز وهىي من إخراج علي العربي.

وكانت نسبة مشاهدة أغنية عز العرب قد وصلت على قناة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الرسمية على موقع الفيديهات الشهير يوتيوب إلى 700 ألف مشاهدة/ وتقول كلمات الأغنية:

أنا أدرى مين أنا يا حبيبي.. ومؤمن إن السعي هيغير مصيري

رميت والبحر يشهد.. بتعوزني تلاقيني

بطل وقت المواجهة وشعب مستنيني.. زي ما أكون بحلم

تعالى شوف الشغل.. في السما بلمع

ومش مستني الشكر.. بالظبط دي كورة

علشان كدا بغني.. بقول ومن قلبي

الكورة تسمعني

حيوا اللي يجمعنا وما عاش اللي يفرقنا.. غنيها وسمعنا، حيوا كل عباد الله

حيوا اللي يجمعنا وما عاش اللي يفرقنا.. غنيها وسمعنا، حيوا كل عباد الله

عز العرب تعالى شوف الكرم.. عندي كورة وهدف، عندي كورة وطرب

عز العرب تعالى شوف الكرم.. عندي كورة وهدف، عندي كورة وطرب

حيوا مرحب والشباك طارحة.. العرب ترعاكي يا فرحة

سدد وأنا أشوف أقول ما شاء الله.. من قطر لكل عباد الله

ما يجيبهاش غير أبطالها.. وفلوس مدفوع بحضرها

كل البشر هتشرفنا.. كل العالم هنعرفها