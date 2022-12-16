اليوم الوطني لدولة البحرين.. سماء المملكة تتزين باللونين الأحمر والأبيض

تحتفل مملكة البحرين أحد دول مجلس التعاون الخليجي الستة، باليوم الوطني البحريني في يومي 16 و17 ديسمبر الموافقين الجمعة والسبت، وتحرص المملكة على الاحتفال من خلال تزيين سماء المملكة باللونين الأحمر والأبيض المكونين لعلم مملكة البحرين.

سبب الاحتفال باليوم الوطني للبحرين

وتحتفل البحرين باليوم الوطني من خلال عطلة رسمية في البلاد حيث يمثل هذا اليوم ذكر استقلال البلاد وكذلك عيد الجلوس الملكي للحاكم السابق عيسى بن سلمان آل خليفة على العرش، ووقعت البحرين في 15 أغسطس 1971 معاهدة مع بريطانيا لإلغاء الانتداب البريطاني عليها وتم الإعلان في نفس السنة 17 ديسمبر يوما وطنيا، وتستمر الاحتفالات في البلاد بشكل غير رسمي طوال شهر ديسمبر.

مناسبة أخرى في اليوم الوطني البحريني

يتوافق اليوم الوطني البحريني مع ذكرى تولى الملك مقاليد الحكم في البلاد حيث جلس الحاكم السابق عيسى بن سلمان آل خليفة على العرش في البلاد في 17 ديسمبر عام 1961 وتوفى في عام 1999 بعد أن ترك البلاد في حالة اقتصادية مزدهرة.

فعاليات احتفالية بالعيد الوطني البحريني

وتتعدد مظاهر الاحتفال باليوم الوطني البحريني ومنها تقديم عروض وتخفيضات في البلاد وإقامة حفلات غنائية لكبار نجوم الفن الخليجي والبحريني والعربي وكذلك استخدام الألعاب النارية ويشارك أبناء دول الخليج شعب البحرين في الاحتفال مع الدعاء لهم بتحقيق دوام الازدهار والتنمية والسلام، وكذلك يتم إقامة عروض مسرحية تحكي قصة استقلال البحرين عن الاحتلال البريطاني.

معلومات عن البحرين في اليوم الوطني البحريني

وتطل دولة البحرين على الخليج العربي في جهته الشرقية من شبه الجزيرة العربية وعاصمتها المنامة ومرتبطة مع المملكة العربية السعودية بجسر (كوبري) وبلغ عدد سكان الدولة في عام 2010 نحاول مليون ونصف المليون شخص ربعهم من العمالة من غير المواطنين وتم إعلانها دولة مستقلة ولكن أصبحت مملكة عام 2002 بعد استفتاء شعبي.