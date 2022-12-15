أصالة تهنئ دولة البحرين بعيدها الوطني: كل الامتنان والاحترام والوفاء

هنأت الفنانة السورية أصالة نصري دولة البحرين بعيدها الوطني الذي يوافق غدا السادس عشر من شهر ديسمبر.

أصالة تشكر الملك حمد بن عيسى

ونشرت أصالة، التي تحمل الجنسية البحرينية أيضا، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» صورة الملك البحريني حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، معلقةً: «وطني الحنون أهلي وأحبّتي، كلّ عام ومملكتنا الغالية بخير وعز ورفعة، بقيادة ملكنا الإنسان القائد المثال حمد بنّ عيسى بن سلمان آل خليفة، أدام الله الأمان في بلادي الحبيبة وكلّ الخير والتقدّم والازدهار، أتمنّاه من قلبي الّذي أحبّكم ويحمل كلّ الامتنان والإحترام والوفاء».

أصالة نصري تحيي حفلا في المنصورة الجديدة

وأحيت الفنانة أصالة، مؤخرا حفلًا غنائيًا ضخمًا في مدينة المنصورة الجديدة لصالح إحدى الشركات العقارية وسط حضور عدد كبير من محبيها الذين توافدوا على مكان الحفل قبل انطلاقه بعدة ساعات في واحدة من أقوى حفلات المنصورة.

وقدمت أصالة خلال الحفل مجموعة من أغانيها التي لاقت تفاعلًا كبيرًا من كل الحضور منها: «شكرًا، غلبان، الورد البلدي، على سيدك، 60 دقيقة حياة» وغيرها من الأغاني، وحرصت في نهاية الحفل على توجيه الشكر لمنظم الحفل وليد منصور في ثاني تعاون لهما بعد حفل عام 2019.