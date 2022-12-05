تباين حالة الطقس في البحرين الأبيض والأحمر.. وسقوط أمطار على السواحل الشمالية

كشف خبراء الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة البحرين الأحمر والأبيض، اليوم، حيث تتراوح حركة الموج في البحر المتوسط من خفيفة إلى معتدلة، وفي البحر الأحمر بين معتدلة إلى مضطربة.

حالة البحرين

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان عنها، تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، كما توقعت أن تنشط الرياح على شمال الصعيد وجنوب سيناء والسواحل الشمالية، ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

وأشارت الهيئة إلى استمرار الأجواء اللطيفة، دون تغيّر يذكر في درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام، وجاءت درجات الحرارة كما يلي:

- القاهرة 23 - 14

- العاصمة الإدارية 23 - 14

- 6 أكتوبر 23 - 13

- بنها 23 - 15

- دمنهور 23 - 13

- كفر الشيخ 23 - 14

- المنصورة 24 - 14

- دمياط 22 - 15

- بورسعيد 22 - 15

- الإسماعيلية 24 - 12

- السويس 24 - 15

- الزقازيق 24 - 13

- شبين الكوم 24 - 14

- طنطا 23 - 14

- شلاتين 27 - 20

- الإسكندرية 22 - 15

- العلمين الجديدة 22 - 14

- وادي النطرون 23 - 15

- مطروح 22 - 12

- السلوم 21 - 09

- سيوة 22 - 08

- العريش 23 - 14

- رفح 22 - 14

- الطور 25 - 14

- كاترين 18 - 05

- رأس سدر 27 - 16

- نخل 21 - 04

- طابا 22 - 14

- نويبع 24 - 14

- حلايب 26 - 20

- شرم الشيخ 26 - 18

- الغردقة 27 - 17

- مرسى علم 28 - 17

- الفيوم 23 - 11

- بني سويف 24 - 10

- المنيا 23 - 10

- أسيوط 24 - 10

- سوهاج 24 - 11

- قنا 25 - 13

- الأقصر 26 - 13

- أسوان 27 - 14

- الوادي الجديد 26 - 08

- أبو سمبل 28 - 14

- أبو رماد 26 - 20

- رأس حدربة 25 - 20.