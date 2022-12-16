مدير مركز بروكسل لقناة «القاهرة الإخبارية»: أوروبا قلقة وتفكر في رفع قدراتها العسكرية

قال رمضان أبو جزر، مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث، إن هناك شعور حقيقي بالقصور في مجال الدفاع العسكري الأوروبي، خاصة أنه كانت هناك أصوات أوروبية ترتفع لتعزيز القدرات الدفاعية، وكان هناك بعض الأحزاب الاشتراكية التي ترفض الضخ بموازنات ضخمة لهذا الأمر على حساب رفاهية المواطن الأوروبي.

ترامب ضغط على الأوربيين للدفع أكثر لتعزيز قدراتهم العسكرية

وأضاف خلال مداخلة مع قناة القاهرة الإخبارية، أنه منذ الاجتياح الروسي للقرم عام 2014 استشعرت أوروبا أنها بحاجة إلى رفع قدراتها العسكرية، ولكنها كانت تعتمد بشكل تام وبثقة كبيرة على الولايات المتحدة الأمريكية، وفي حقبة الرئيس السابق ترامب ضغط على الأوربيين للدفع أكثر لتعزيز قدراتهم العسكرية ولكن لم تتجاوب أوروبا بشكل كبير.

أزمة روسيا وأوكرانيا أثبتت صحة الموقف الفرنسي

وتابع أن الأزمة الأخيرة بين أوكرانيا وروسيا أثبتت صحة الموقف الفرنسي الذي كان يدعو في السابق إلى تأسيس جيش أوروبي مستقل عن الناتو، ولا يصطدم بالقدرات العسكرية للولايات المتحدة الأمريكية بل يستعين بقدراتها، «أوروبا الآن تستشعر حاجتها الضرورية لتطوير قدراتها العسكرية وتعزيز مخزونها بعد أمن أصبح فارغا بعد دعم أوكرانيا».