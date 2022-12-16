عضو الإعلام الحربي الأوكراني لقناة «القاهرة الإخبارية»: روسيا تقصف لوجانسك

قال الدكتور غيث أحمد مناف، عضو هيئة الإعلام الحربي الأوكراني، إن مدينة لوجانسك الأوكرانية ضجت بصافرات الإنذار خلال سقوط 12 صاروخا على أرجاء المدينة، من خلال الطيران المسير وضربات المدفعية الروسية.

المجال الجوي للعاصمة الأوكرانية كييف

وأوضح «مناف» في مداخلة عبر الفيديو كونفرانس لفضائية «القاهرة الإخبارية»، أن هناك طائرات مسيرة انتشرت في المجال الجوي للعاصمة الأوكرانية كييف، وبحسب عمدتها فإن خطوط المترو تعطلت وتحولت المحطات إلى ملاجئ يهرب المواطنون إليها حتى انتهاء الغارات.

هيئة الإعلام الحربي الأوكراني

وأشار عضو هيئة الإعلام الحربي الأوكراني إلى أن كييف شهدت هدوءً بعدما تعرضت للقصف الروسي الذي استمر لما يقارب 4 ساعات متواصلة، مضيفا أن القذائف الصاروخية استهدفت البنية التحتية في منطقة لوجانسك التي تبعد 35 دقيقة عن الحدود الأوكرانية البولندية.

وأكد الدكتور غيث أحمد مناف، أن منطقة كييف شهدت استهداف العديد من المناطق السكنية وسط انقطاع المياه والكهرباء، وغيرها من الأحياء المجاورة، كما تم قطع الكهرباء عن منطقة خاركيف بالكامل.