إصابة عامل دليفري في حادث تصادم سيارة بدراجة نارية ببورسعيد 

أصيب عامل دليفري مساء اليوم، في تصادم سيارة مع دراجة نارية كان يقودها المصاب أمام مساكن بورتكس بحي الضواحى ببورسعيد بسبب السرعة الزائدة، وجرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وصول المصاب إلى المستشفى

تلقي اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد يفيد بوصول إلى مستشفى المبرة أحمد أبو زيد 32 سنة، عامل دليفري مصاب بكسور وجروح متفرقة بالجسم وجاري استكمال تقييم الحالة الطبية له.

تصادم بسبب السرعة الزائدة

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد أن عامل الدليفري كان يستقل دراجة نارية وتصادمت مع سيارة ملاكي أمام مساكن بورتكس بحي الضواحى ببورسعيد، وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.

وانتقل رجال إدارة مرور بورسعيد إلى مكان الحادث وتم رفع الموتوسيكل عن نهر الطريق لتحقيق السيولة المرورية والتحفظ عليها.