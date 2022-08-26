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التضامن: نستهدف 8000 عامل «دليفري» في المرحلة الأولى من «طريقك أمان»

كتب:

شريف سليمان
10:12 ص | الجمعة 26 أغسطس 2022
الدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية وشبكات الأمان الاجتماعي

الدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية وشبكات الأمان الاجتماعي

كشفت الدكتورة ميرفت صابرين، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية وشبكات الأمان الاجتماعي، عن تفاصيل مبادرة «طريقك أمان»؛ لحماية العاملين في مجال خدمات التوصيل «الدليفري»، في إطار المبادرة الرئاسية لدعم العمالة غير المنتظمة.

6 ملايين عامل توصيل في مصر

وأضافت صابرين، في مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح، عبر شاشة dmc، من تقديم الإعلامية هبة ماهر، أنّ العاملين في خدمات التوصيل من العمالة المؤقتة اليومية التي يتم التعاقد معها من خلال التطبيقات الهاتفية أو الاتفاق الشفهي مع صاحب العمل أو شركات التعيين، ونستهدف في المرحلة الأولى 8000 عامل.

وأشارت إلى أنّ هذه الفئة من العمال ليس لها صاحب عمل ثابت ولا يتمتعون بأي برامج حماية، وبالتالي فإنّ الهدف من المبادرة تنظيمهم وبناء قاعدة بيانات عنهم؛ لأنّ التقديرات تشير إلى أنّ هناك 6 ملايين عامل في خدمات التوصيل معظمهم من الشباب، وحجم النشاط في هذا المجال كبير جدًا ويقدر حجم هذا النشاط بـ2.5 مليار دولار.

السوق المصرية واعدة وكبيرة

وتابعت مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية وشبكات الأمان الاجتماعي، بأنّ السوق المصرية واعدة وكبيرة وتنمو، وبالتالي فإنّ شركاتٍ كثيرة تحاول دخول السوق المصرية، والعمل في مجال التوصيل، مؤكدة توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وإحدى الشركات في هذا المجال؛ لتوفير مستلزمات حماية لعمال الدليفري من خلال توفير «خوذة».

وأكدت أن الوزارة تستهدف نحو 8 آلاف عامل في المرحلة الأولى، وسيتم بدء التنفيذ في أول سبتمبر في القاهرة والإسكندرية، ويليها الدخول في 10 محافظات أخرى، وسيكون هناك تنسيق مع بعض الشركات الأخرى للدخول في المبادرة.

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