حكاية جريمة البساتين في القاهرة.. مقتل عامل «دليفري» بسبب كلب

طوال 5 سنوات جيرة، لم يدر الشاب «محمد فيصل» صاحب الـ30 عامًا «عامل دليفري»، أن حياته سوف تنتهي على يد جارة بسبب مشادة كلامية، وخلافات الجيرة، إلا أن هذه المشاجرات انتهت بطعنة نافذة في جسد «محمد»، وأنهت حياته.

بلاغ بوقوع الجريمة

كانت عقارب الساعة تشير إلى السادسة من مساء الخميس الماضي، عندما ورد للمقدم محمد السيسي رئيس مباحث قسم شرطة البساتين، بلاغًا من أهالي عرب المعادي، يقيد بمقتل الشاب «محمد فيصل» على يد جاره بسبب اعتراض المجني عليه على تربية كلب شرس في مدخل العقار، وعندما ذهب لمعاتبته نشبت بينهما مشادة كلامية وتطورت لمشاجرة، قام على إثرها المتهم بطعن الضحية بسلاح أبيض وأرداه قتيلًا، وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة.

المتهم يمثل جريمته

بعد ضبط المتهم بساعات قليلة اصطحبته قوة أمنية لتمثيل جريمته وسط حالة غضب من الجيران حزناً على الشاب الذي لفظ أنفاسه الأخيرة، ثم خضع لجلسة تحقيق للإدلاء باعترافات تفصيلية، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجددها قاضي المعارضات 15 يومًا بينما قررت بعرض المتهم على مصلحة الطب الشرعي.

ووفقًا لما ورد بتحريات الأجهزة الأمنية التي أشرف عليها اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، فإن المتهم يدعى «يوسف أ» كان قد سرق كلب حراسة من شخص آخر ، وقام بربطه أسفل عقار المجني عليها للاستعانه لبيع المخدرات، وعندما اعترض السكان تعدى عليهما وأهانهم.

أسرة المجني عليه تروي تفاصيل ماحدث

«الوطن» تواصلت مع «فيصل» والد المجني عليه يبلغ من العمر 65 عامًا، لسرد تفاصيل ما حدث، حيث روى أن المتهم سبق حذروه بسبب الكلب الذي يمتلكه لأن وجوده أسفل العقار يهدد أحفاده وأطفال العقار ويمنعهم من الخروج خارج مسكنهم.

وأضاف: وقت الوقعة كانت في تمام الساعة الرابعة عصرًا طلب «محمد» المجني عليه من المتهم التصرف في «الكلب» إلا أنه رفض نصيحته وتشاجر معه وصفعه على وجهه، وفي اليوم الثاني فوجئ بالمتهم ومعه عدد من زملائه الخارجين عن القانون ينتظرونه للإنتقام منه، وبمجرد وصوله أمام باب العمارة طعنه المتهم الأول بخنجر أرداه ميتاً في الحال.

الموقف القانوني

وعن تفاصيل العقوبة القانونية يقول المحامي حسني مبارك لـ«الوطن»، إنّ الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات نصت على أن «يحكم على فاعل هذه الجناية أي القتل العمد بالإعدام شنقًا، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى».