وفاة مسن أثناء صلاة الجمعة في البحيرة.. «حسن الخاتمة والرحيل»

تأهب عبدالحليم السايس كعادته لأداء صلاة الجمعة بمسجد النور في البحيرة، حيث دائما يردد عبارة «اللهم حسن الخاتمة وحسن الرحيل»، ليلقى ربه أثناء صلاة الجمعة حيث سقط مغشياً عليه، ليسرع الجميع لنقله إلى مستشفى إيتاي البارود العام إلاً أنه فارق الحياة كما تمنى.

وفاة مسن أثناء الصلاة الجمعة في البحيرة

«كان من الطبيين الأنقياء من رواد المساجد مش بيتأخر عن صلاة الجماعة في المسجد بالرغم من تقدمه في العمر»، بهذه الكلمات وصف محمد علي، أحد أهالي قرية أمليط مسقط رأس عبدالحليم السايس أثناء حديثه مع «الوطن»، مشيراً إلى أن الجميع يعيش لحظات من الصدمة عقب سماع نبأ الوفاة.

حسن الخاتمة وفاة مسن أثناء الصلاة

ويضيف «علي»، أن المتوفى كان يتمتع بصحة جيدة وكان يحافظ دائما على الصلاة الجماعة داخل المسجد، ويعرف بالتقوى وسيرته العطرة بين أهالي قريته.

وشهدت مدينة إيتاي البارود بالبحيرة ظهر اليوم وفاة مسن أثناء صلاة الجمعة في مسجد النور، ونقل إلى مستشفى إيتاي البارود العام لتوقيع الكشف الطبي إلا أنه فارق الحياة قبل وصوله.

تلقي اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة إخطار من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود يفيد وفاة مسن مجهول الهوية، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات وتحديد هوية المتوفى.