طريقة الحصول على شقق عواصم المحافظات بالتمويل العقاري.. اعرف التفاصيل

وفقا لما أعلنته وزارة الإسكان فإن بداية المرحلة الأولى من مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى «داره»، ستكون في 9 محافظات هى المنوفية والدقهلية وقنا وسوهاج والمنيا والفيوم والسويس ودمياط وكفر الشيخ، بإجمالي 1284 وحدة سكنية، تبدأ مساحتها بـ98 مترا بمقدم جدية حجز 75 ألف جنيه ووفقا لصندوق التنمية الحضرية، يمكن لراغبى شراء الوحدات السكنية بمشروع تطوير عواصم المحافظات «داره»، الحصول على الوحدة السكنية بنظام التمويل العقاري.

شروط التمويل العقارى لمشروع تطوير العواصم

تنشر «الوطن» شروط الحصول على شقق تطوير عواصم المحافظات.

- يتم سداد قيمة الوحدة السكنية على أقساط ربع سنوية متساوية بنظام الثلاث سنوات.

- يستحق دفع القسط الأول منها بعد 3 أشهر من مواعيد استلام شقق مشروع تطوير عواصم المحافظات .

موافقة البنك الممول للحصول على الشقة

- لحين الحصول على موافقة جهة التمويل لمن تنطبق عليهم الشروط والضمانات ووفقا لقانون التمويل العقاري وسياسة البنوك الائتمانية لدى البنك المشارك بتمويل المواطن.

- يتم دراسة الحالة والرد بنتيجة الدراسة لمنح القرض أو الرد بالرفض عند عدم تحقق أى من الشروط .

قيمة غرامة التأخير بسداد قيمة الأقساط

- يطبق البنك المشارك بالتمويل العقارى تطبيق غرامة التأخير عند عدم سداد الأقساط بالميعاد فيتم احتساب فائدة تأخير تعادل سعر الاقراض والخصم تعادل 2:5%، من قيمة القسط المتأخر من تاريخ استحقاقه حتى تاريخ سداده.