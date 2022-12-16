يوسف القعيد لقناة الحياة: تعلمت من أسرتي قيمة العمل ولم أعرف الدلع في طفولتي

قال المفكر والروائي الكبير يوسف القعيد، إن الخط العريض في حياته هو نشأته في قرية الضهرية بالبحيرة، وأن أهم مدرسة التحق بها كانت مدرسة والده ووالدته، إذ تعلم منهما قيمة أساسية وهي العمل، وذلك خلال حواره في برنامج «بالخط العريض»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب، على قناة «الحياة».

وأضاف «القعيد»، أنه لم يكن طفلًا يعرف الدلع، «والدي لم يكن يريد أن أصبح صحفيًا وكان يريد أن التحق في أي مهنة أخرى مثل الطب حتى لا أعمل في الزراعة»، مؤكدًا أن الأدب ساقه إلى الصحافة، وعندما قامت ثورة يوليو كان عمره 6 سنوات، «أنا ابن ثورة يوليو، وجمال عبد الناصر بطل شعبي، فهو بطل شبابي وطفولتي وصباي، وهو باني مصر الحديثة».

وتابع الكاتب والروائي: «من أضيروا من عبد الناصر من حقهم انتقاده، لكن يجب أن نعلم أن حروب بريطانيا واسرائيل وفرنسا ضد عبد الناصر وقفت حائلا دون استكمال مشروع نهضة مصر، فشعبية عبد الناصر وحلمه في الوحدة العربية أزعجا قوى الاستعمار».