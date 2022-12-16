مستشار رئيس الوزراء لـ رانيا هاشم على قناة الحياة: استثمار مباني الوزارات القديمة لصالح الدولة

كشف المهندس هاني محمود، مستشار رئيس مجلس الوزراء للإصلاح الإداري، مزايا إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، إذ ذكر أن المباني القديمة للوزارات سيتم استثمارها لصالح الدولة، فضلًا عن أنه كان من الصعب للغاية إدخال التحول الرقمي في مباني الوزارات القديمة، «هتفضل طول عمرها كدة، المباني مكانتش هتقدر تستوعب التكنولوجيا الحديثة».

وأضاف «محمود»، خلال حواره في برنامج «بصراحة»، من تقديم الإعلامية رانيا هاشم، الذي يعرض على قناة «الحياة»، أن الدولة أنشأت العاصمة الإدارية بنظام «سمارت سيتي» طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن أي مدينة جديدة يجب أن يتوافر بها معايير «سمارت سيتي»، مضيفًا: «بدل ما نهد مبنى الوزارة ما نعمل واحد جديد».

وتابع: «كمية الوزارات اللي بتشتغل مشروعات مشتركة كبيرة جدا، لما كنت وزير اتصالات كان الوصول لمكتبي في القرية الذكية بالنسبة لي عذاب، لو عندنا لجنة الطاقة مع وزير الكهرباء ووزير البترول ووزير البيئة كان بياخد وقت طويل على ما أوصل، لكن في العاصمة الإدارية كله جنب بعض، إحنا لغينا حاجة اسمها الأرشيف، من أسوأ الحاجات اللي في الحكومة مش بتعرفي تجيبي منه ورقة».