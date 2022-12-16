مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في تونس: الشارع ينتظر الانتخابات لتغيير المشهد السياسي

قالت نسرين رمضاني، مراسلة القاهرة الإخبارية في تونس، إن هناك حالة من التحول الدراماتيكي في المشهد السياسي والبرلماني التونسي، فالشارع التونسي ينتظر هذه الانتخابات ليتغير المشهد السياسي، وتتحسن الأوضاع على اعتبار أن التونسيين فقدوا ثقتهم في الطبقة السياسية.

وأضافت خلال مداخلة بشاشة «القاهرة الإخبارية»، أن التونسيين يرون أن البرلمان السابق والأحزاب التي حكمت خلال العشر سنوات الماضية كانت السبب الأزمات السياسية والاقتصادية التي عاشتها تونس، وبالتالي ينتظرون هذه الانتخابات ليتغير المشهد ولتغيير الوجوه والفاعلون السياسيون.

وتابعت: «هناك نسبة عزوف عن الانتخابات، كما أن المحطات الانتخابية التي عرفتها تونس خلال السنوات الماضية كان بها نسبة من العزوف أيضا وهو أمر ليس جديدا على الانتخابات التونسية، والأسباب تعود فيما يتعلق بالاقتراع على الأفراد بدلا من الاقتراع على القوائم لأن في السابق كانت الأحزاب تنزل بثقلها في الشارع، ولديهم من الإمكانات البشرية والمادية ما يؤهلها لحملات واسعة لكن الأفراد لا يملكون هذه الإمكانيات».