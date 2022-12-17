6 خدمات جديدة متاحة في مكاتب البريد بالغربية.. بينها استخراج بطاقة رقم قومي

أعلن فرع البريد المصري بمحافظة الغربية، عن توافر 6 خدمات إلكترونية جديدة، بالتنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية، إذ يستطيع المواطن أن يحصل عليها بسهولة.

وبحسب ما أعلنته هيئة البريد المصري، عبر موقعها الرسمي، فهذه الخدمات، بينها إمكانية استخراج بطاقة الرقم القومي، وشهادة الميلاد، وقسيمة طلاق، وشهادة وفاة، وقيد عائلي، وقسيمة الطلاق، من خلال مكاتب البريد داخل المحافظة، وتستعرض الوطن من خلال السطور التالية، تكلفة تلك الخدمات.

الخدمات والرسوم

يستطيع المواطن القيام بعمل بدل فاقد أو تجديد بطاقة الرقم القومي، تكلفة الخدمة 75 جنيهًا، والتسليم بالمكتب، 85 جنيها، والتسليم في المنزل، يكون الأجر 90 جنيهاً.

شهادة ميلاد مميكنة مرة الثانية، أجر الخدمة 25 جنيها، التسليم بالمكتب 35 جنيها، أما بالمنزل يكون المبلغ 40 جنيه.

قسيمه زواج مميكنة، أجر الخدمة 40 جنيها، التسليم بالمكتب 50 جنيها، وبالمنزل 55 جنيها.

قسيمه طلاق مميكنة، أجر الخدمة 40 جنيها، التسليم بالمكتب 50 جنيها، وبالمنزل 55 جنيها.

قيد عائلي مرة ثانية، أجر الخدمة 35 جنيها، التسليم بالمكتب، 45 جنيها، وبالمنزل يكون الأجر 50 جنيها.

شهادة وفاة مميكنة، أجر الخدمة، 25 جنيها، وتسليم بالمكتب 35 جنيها، وبالمنزل 40 جنيها.

الشروط والأحكام

يحق لمصلحة الأحوال المدنية رفض إصدار الوثيقة بعد مرور عدة أيام على قبول المعاملة حيث تقوم جهات الفحص والتدقيق لدى المصلحة بالتحقق من البيانات و قد يتم رفض تنفيذ بعض الطلبات لأسباب ترجع لمصلحة الأحوال المدنية، وفي حالة رفض تنفيذ الطلب يمكن للعميل استرداد رسوم الوثيقة.