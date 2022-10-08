خدمات عديدة لبطاقات خصم البريد المصري.. اعرفها

تتيح هيئة البريد المصري، العديد من المميزات للعملاء التابعين لها، والمالكين لبطاقات الخصم المباشر الخاصة بها، إذ توفر العديد من الأنواع للبطاقات والكثير من المميزات، وهو ما أوضحته الهيئة على الموقع لإلكتروني التابع لها.

ويوفر البريد المصري، بطاقة الخصم المباشر من فيزا- الممغنطة، التي يصل أدنى حد للسحب من خلالها إلى 4000 جنيه في اليوم الواحد، وتتميز هذه البطاقة، بانخفاض الرسوم الخاصة بها، إذ تصل قيمة الرسوم السنوية للبطاقة 15 جنيها، ورسوم متابعة 2.50%، ورسوم السحب النقدي تتراوح بين 3 و15 جنيها.

ربط حساب العميل مع عدد من الحسابات

وتتيح البطاقة للمستخدمين، إمكانية ربط حساب العميل مع عدد من الحسابات، وإمكانية السحب النقدي أو الشراء داخل مصر وخارج مصر، بالإضافة إلى تقنية لضمان عملية شراء آمنة على الإنترنت، وإصدار كشف حساب مصغر من ماكينة الصراف الألي، وتعمل الهيئة حاليا على إضافة مميزات جديدة قريبا، وهى إمكانية دفع الفواتير والتحويل الداخلي.

كما توفر الهيئة، بطاقة فيزا مسبقة الدفع، والحد الأدنى للسحب أو الشراء اليومي، من خلالها 5000 جنيه، وتتميز برسوم منخفضة تصل قيمة الرسوم السنوية 15 جنيها، ورسوم المتابعة 2.5%، وبرسوم إصدار 30 جنيها وإعادة الأصدار تتم بدون رسوم، ورسوم السحب النقدي تتراوح بين 3 و15 جنيها.

بطاقة فورية الإصدار

وتتمثل أهم مميزاتها، في أنها بطاقة فورية الإصدار ويتم شحنها من خلال مكاتب البريد المصرى، وليس من الضرورى امتلاك العميل لحساب لدى البريد المصرى، والحد الأدنى للرصيد المطلوب لتفيعلها مائة جنيه، مع إمكانية السحب فى هذه البطاقه داخل مصر فقط، لكن الشراء داخل أو خارج جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى تقنية لتأمين عملية التسوق الإلكتروني.

كما يتوفر، بطاقة ماستر كارد مسبق الدفع الشحن الذكي، ويصل الحد الأقصي للسحب اليومى إلى 4000 وبرسوم تجديد سنوية 15 جنيها، وبحد أدنى للرصيد لتفعيلها 100 جنيه، ولا يزيد عن 5000 ورسوم إصدار 15 جنيها، وتمتاز هذه البطاقة، باستخراجها فورا، وشحنها من خلال مكاتب البريد، ولا يشترط وجود حساب للعميل عند البريد المصري ويكون السحب النقدي محليا فقط، وعملية الشراء تتم داخل وخارج مصر، وتتمتع أيضا بتقنية التسوق الآمن عبر الإنترنت.