النطق بالحكم اليوم.. 7 معلومات عن قضية الطفل أيوب المتوفى بسبب الإهمال الطبي

تصدر محكمة جنح رمل أول بالإسكندرية، حكمها في جلسة اليوم السبت، على طبيب التخدير المتهم بوفاة الطفل أيوب أيمن بالإسكندرية، وذلك بعد سماع المرافعات في جلسة السبت الماضي، لتصل تلك القضية إلى آخر محطتها التي استمرت على مدار 6 أشهر.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية 7 معلومات عن قضية الطفل أيوب قبل جلسة النطق بالحكم، وذلك بحسب ما جاء في أوراق القضية.

بداية قصة الطفل أيوب

- الطفل أيوب البالغ من العمر سنة و7 أشهر تعرض لإصابة في الرئة نتج عنها تدخل جراحي

- تعرض الطفل أيوب إلى إهمال طبي تسبب في وفاته، أثناء إجراء عملية جراحة مناظير، يوم 22 مايو الماضي.

الطب الشرعي يكشف أسباب وفاة الطفل أيوب

- جسما غريبا مشتبه به شوهد داخل القصبة الهوائية بسرة الرئة اليسرى، وهو عكس ما قاله الطبيب المعالج والجراح، بأنهما أزالا الجسم الغريب «فول سوداني».

- الطفل تعرض لتشنج بالحنجرة، وتم إدخال الأنبوبة الحنجرية بالخطأ في المريء

- ذكر تقرير الطب الشرعي للطفل أن الرئة اليسرى تزن 129 جراما وأبعادها 9*6*5، على غير المعتاد، حيث أنه من المفترض أن تكون وزن هذه الرئة 64 جراما، فيما يزن جزء الرئة اليمنى 42 جراما، وأبعادها 7*5*3*3.

- تعرض إلى انسدادا في الشعب الهوائية بواسطة جسم نباتي غريب المنظر وانزلاقها بالبطانة للرئة اليسرى.

دفاع الطبيب المتهم

- أرجع محامي الطبيب المتهم، أن إهمال أسرة الطفل من خلال تناول الطفل مكسرات وقفت قطعة منها في الشريان التنفسي، سبب حالة حرجة للطفل ما تسبب في دخول الطفل لإجراء جراحة دقيقة.