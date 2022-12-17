صندوق النقد يوافق على منح مصر 3 مليارات دولار.. وخبراء: شهادة ثقة للاقتصاد الوطني

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على تمديد ترتيبات لمصر بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرًا، موضحا في بيان، أن القرار يتيح للقاهرة صرف 347 مليون دولار على الفور.

وتوقع صندوق النقد الدولي، أن تؤدي الخطوة إلى تحفيز تمويل إضافي بنحو 14 مليار دولار من شركاء مصر الدوليين والإقليميين، وفقًا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وتعمل القاهرة مع صندوق النقد الدولي، على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي محلي جديد استجابة للصدمات المتعددة التي مرت بها البلاد، ما يمثل فصلاً جديداً لمصر، ويتمتع الاقتصاد المصري بإمكانات كبيرة، وللمساهمة في إطلاق عنان إمكانات النمو هذه، تعمل السلطات على نهج متعدد الأوجه.

ويرى خبراء أن برنامج الإصلاح الكامل يعتبر شهادة ثقة في الاقتصاد المصري، ويساعد على زيادة قدرة الدولة على الصمود أمام الصدمات المستقبلية، وسيجري تنفيذ خطط جدول أعمال الإصلاحات الهيكلية لتحويل محركات النمو للاقتصاد.

وأكد عبد المنعم السيد الخبير الاقتصادي، أن السياسة النقدية راسخة بقوة في تفويض البنك المركزي المصري بشأن استقرار الأسعار وستظل مدفوعة بالبيانات بالتنسيق الكامل مع وزارة المالية، ويراقب البنك المركزي المصري عن قرب تطورات التضخم وسيعمل على ضمان عودة التضخم إلى هدف البنك المركزي من خلال جميع الوسائل المتاحة للبنك.

أضاف «السيد» أن الأسواق النقدية تدرك أهمية آليات التحويل. ولتعزيز آلية تحويل السياسة النقدية، سيوقف البنك المركزي المصري خطط الإقراض المدعوم ويضمن العبور الكامل لسعر الفائدة إلى سوق ما بين البنوك. هذا ضروري لضمان أن يكون لدى البنك المركزي كل القوة التي يحتاجها لاستخدام الأدوات الموجودة تحت تصرفه لضمان استقرار الأسعار.