وكيل «خطة النواب» لقناة الحياة: قرض صندوق النقد شهادة ثقة في اقتصادنا

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن من المنتظر خلال الفترة المقبلة، موافقة صندوق النقد الدولي على قرض جديد لمصر بـ3 مليارات دولار في اجتماعه المقبل، 16 من الشهر الجاري.

قرض صندوق النقد شهادة ثقة في الاقتصاد المصري

أضاف «عمر»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أن الموافقة على قرض صندوق النقد الجديد، يعد شهادة ثقة في الاقتصاد المصري، الأمر الذي سيليه موافقة الجهات الدولية المقرضة الأخرى على إقراض مصر نظرا لطمئنتها بعد حصول مصر على قرض صندوق النقد الجديد.

الحصول على قرض صندوق النقد يطمئن الجهات الأخرى

واستطرد: «الحصول على قرض صندوق النقد، هيطمن الجهات المقرضة الأخرى، وهنقدر ناخد قروض أخرى، وأغلب تلك الجهات تتبع المنتدى العالمي للشفافية، وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية الـG20».

وأكد أنه في يوم 18 ديسمبر المقبل، سيتم مناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية في مجلس النواب، ومن المتوقع أن يوافق عليه أعضاء مجلس النواب، بعد إقناعهم به، «التعديل في مادة واحدة، وهيكون الأمر سهل جدا، هنضيف مادة في القانون وهيتم الموافقة عليها بعد المناقشة».