رئيس الوزراء يفتتح مركز التصنيع الرقمي بمصنع المحركات اليوم

يجري الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، جولة تفقدية لمصنع المحركات، التابع للهيئة العربية للتصنيع، يرافقه اللواء مهندس مختار عبداللطيف، رئيس مجلس إدارة «الهيئة»، وعدد من المسئولين، من المُقرر أن يفتتح خلالها مركز التصنيع الرقمي بـ«المصنع».

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعميق المكون المحلي في الصناعات المختلفة، وتعظيم شعار «صُنع في مصر».

مراكز للتصنيع الرقمي

وتعمل الهيئة العربية للتصنيع على إنشاء مراكز للتصنيع الرقمي بكل مصانع الهيئة، ومن ضمنها مصنع المحركات، الذي يعتبر أحد أوائل المصانع التي يتم إنشاء تلك المراكز فيها.

ويقع مركز التصنيع الرقمي في «مصنع المحركات» على مساحة 3750 متراً مربعاً، ويحتوي على 15 ماكينة من أحدث ماكينات التصنيع الرقمي في مصر، بتكنولوجيا يابانية وألمانية وأوروبية، وتضم ماكينات تشغيل تعمل على 5 محاور، و4 محاور، وماكينات CNC تعمل على 3 محاور.

زيادة إنتاج مضخات الصرف الصحي

وسيعمل المركز على زيادة الإنتاج من مضخات الصرف الصحي في المشروعات القومية والتنموية الكبرى، خاصةً مشروع القرن «حياة كريمة».

ونجح مصنع المحركات، التابع لـ«العربية للتصنيع»، مؤخراً في إنتاج 3 طرازات من مضخات مياه الصرف الصحي، والتي أطلق عليها اسم «كليوباترا»، بنسبة تصنيع محلي تصل لـ78%.