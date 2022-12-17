توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة سمنود التكنولوجية وطنطا لتبادل الخبرات

أعلن الدكتور منتصر دويدار رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، أن مجلس جامعة طنطا وافق على توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعتين، وتم التنسيق للتوقيع النهائي خلال الأسبوع الجاري، في إطار التعاون العلمي والأكاديمي والبحثي بين الجامعات الحكومية والجامعات التكنولوجية التي أعلنت عنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشاد بجهود الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي في تطوير منظومة التعليم العالى وتعظيم دور الجامعات‏ في دعم خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030، ‏والارتقاء بجودة العملية التعليمية، ما يؤهل الخريج إلى سوق العمل بشكل مناسب ‏وتنمية قدراتهم على التعلم.

تبادل الخبرات بين الجامعتين

وأوضح رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، لـ«الوطن»، أنه جرى الاتفاق مع الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، على هامش حضورهما ندوة هيئة الرقابة الإدارية بالغربية في اليوم العالمي لمكافحة الفساد، على عقد بروتوكول بين الجامعتين خلال الفترة المقبلة، يضمن بحث سبل التعاون المشترك بين الجامعتين، وتبادل الخبرات بين الجامعتين ما يعود بالنفع على الموظفين والطلاب.

6 جامعات تكنولوجية تؤهل الخريج

يذكر أن جامعة سمنود التكنولوجية، انطلقت الدراسة بها هذا العام، وبها ما يزيد عن 400 طالب وطالبة، يدرسون في 3 برامج تعليمية «تكنولوجيا الملابس الجاهزة، تكنولوجيا صيانة الغزل والنسيج ، تكنولوجيا التصنيع الغذائي»، وهي واحدة من 6 جامعات تكنولوجية تم إنشائها وتشغيلها في مصر مؤخرا وِفق المعايير الدولية، من أجل تلبية متطلبات سوق العمل وتأهيل خريج يمتلك لمهارات العلم والمعرفة والمهارة والسلوك الذي يلبي احتياجات سوق العمل.