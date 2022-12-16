رئيس جامعة سمنود التكنولوجية: لا مكان للفاسدين في الجمهورية الجديدة

قال الدكتور منتصر دويدار رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، توجه ضربات موجعة للفساد والمفسدين، وحرصها على الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، كل عام، هو رسالة أنه لا مكان للمفسدين على أرض مصر والجمهورية الجديدة التي هدفها بناء دولة قوية تحكمها القيم والمبادئ والأخلاق والمساواة.

الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد

جاء ذلك على هامش مشاركته اليوم، في ندوة هيئة الرقابة الإدارية بالغربية، والتي نظمتها في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، بحضور الدكتور وليد رسلان عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، واللواء محمد نجيب رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالغربية، الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، ونيافة الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، وعدد من نواب مجلسي النواب والشورى، ووكلاء الوزارات، وممثلو القطاع الخاص والنقابات المهنية.

دور الرقابة الإدارية في محاربة الفساد

وثمن رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، في حديثه لـ«الوطن» الدور الوطني الذي تقوم به هيئة الرقابة الإدارية، ودورها في منع ومحاربة الفساد بكافة أشكاله، وأن الدولة المصرية تعمل جاهدة على القضاء على الفساد، من خلال بناء الإنسان فكرياً وثقافياً، وأن يكون لديه وعي وحب إلى وطنه ويتسلح بالقيم والأخلاق، ويساعد في هذا ما تقوم به الجامعات المصرية ومن بينها الجامعات التكنولوجية التي عملت الدولة المصرية مؤخراً على إنشاؤها من أجل تأهيل الشباب إلى سوق العمل ووجود خريج يمتلك لمهارات العلم والعمل والمعرفة التي تجعله نافعاً إلى وطنه ومجتمعه.