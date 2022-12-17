بدء إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات

بدأت الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، الكشف عن جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري 2022-2023، وفقا للضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.

وأكد عدد من رؤساء الجامعت لـ«الوطن»، الاستعداد التام لها والبدء في أعمالها وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي التي أقرها المجلس.

الامتحانات تبدأ يناير المقبل للفرق النظامية بمختلف الكليات

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، البدء في إعلان جداول امتحانات الفرق المختلف بالكليات للعام الجامعي الجاري من خلال الموقع الإلكتروني لكل كلية، مضيفا أنه جرى التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، لافتا إلى أن امتحانات الطلاب المتخلفين بمواد دراسية سيتم تنفيذها قبل امتحانات الطلاب النظاميين بالكليات، بجانب التأكيد على الكليات بضرورة ألا تخرج الامتحانات عن المناهج الدراسية للطلاب خلال العام الدراسي.

تطبيق قانون تنظيم الجامعات لمواجهة أعمال الغش

ومن جانبه، أكد الدكتور صديق عبدالسلام، رئيس جامعة الأهرام الكندية و رئيس الأعلى للجامعات الخاصة ، الاستعداد لامتحانات التيرم، لافتا إلى أنه جرى التشديد على تطبيق كافة الإجراءات و الضوابط الخاصة بامتحانات التيرم وفقاً لتوجيهات الأعلى للجامعات، أبرزها التأكيد على ضرورة أن تخرج الاختبارات عن المناهج الدراسية التي جرى اقرارها للطلاب خلال التيرم، مضيفا أنه جرى البدء في إعلان جداولها وتجهيز القاعات والمحاضرات وبنوك الأسئلة تمهيدا لوضع الاختبارات لكل مادة، والتأكيد على تطبيق قواعد وقوانين تنظيم الجامعات فيما يتعلق بضوابط الغش.