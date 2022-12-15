الجامعات تعلن عن تخفيضات للالتحاق ببرامج الفصل الدراسي الثاني للوافدين

أعلن عدد من الجامعات الاستعداد لقبول الطلاب الوافدين في مجموعة من البرامج الدراسية بعدد من الكليات بداية من الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022-2023، مؤكدة وجود تخفيضات على المصروفات الدراسية وتقديم تعليم على مستوى متميز في مختلف البرامج الدراسية.

في البداية، أكدت الدكتورة شيرويت الأحمدي، مدير إدارة الوافدين والأساتذة الزائرين بجامعة عين شمس، أنه سيتم فتح باب التقديم أمام الطلاب الوافدين لمجموعة من البرامج المميزة بكليات الجامعة اعتباراً من الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022-2023.

الكليات المتاح التقديم بها

وأضافت الدكتورة شيرويت الأحمدي لـ«الوطن»، أن التقديم سيكون متاحاً ببرامج كلية الهندسة والحاسبات والمعلومات والصيدلة والزراعة والعلوم، مؤكدة أن الجامعة بها عدد كبير من الطلاب الوافدين من مختلف الجنسيات.

وأشارت مدير إدارة الوافدين والأساتذة الزائرين بجامعة عين شمس، إلى أن عدد الطلاب الوافدين بالجامعة يصل إلى نحو 10 آلاف طالب في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس والدراسات العليا، مؤكدة تخصيص مكتبا لإدارة الوافدين لاستقبال الطلاب واتخاذ الإجراءات الخاصة بالالتحاق بالجامعة وتم تدشين بريد وموقع إلكتروني للإدارة ومنسق في كل كلية.

ونوهت أن جامعة عين شمس تضم طلاب يحملون 84 جنسية، مؤكدة أن الجامعة حريصة على توفير فرصة التدريب الصيفي للطلاب الوافدين في مستشفيات الجامعة: «كلية الطب بها ما يقرب من نصف الطلاب الوافدين».

تفاصيل الاهتمام بالطلاب الوافدين

وفي جامعة طنطا، كشف الدكتور محمود أبوشكل، مدير إدارة الوافدين بالجامعة، أن الجامعة تفتح باب القبول للطلاب الوافدين للدراسة في برامجها بداية الفصل الدراسي الثاني، موضحاً أن التقديم سيشمل مجموعة من الكليات مثل كليات الطب وطب الفم والأسنان والصيدلة والتمريض والتجارة والآداب والعلوم والهندسة.

وأعلن الدكتور محمود أبوشكل لـ«الوطن»، عن تخفيض 20% للمصروفات الدراسية للطلاب الوافدين، مؤكداً أن الجامعة حريصة على توفير بيئة تعليمية جذابة لهؤلاء الطلاب بداية من السكن والرعاية الصحية وحل أي مشكلات تواجههم.