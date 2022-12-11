انطلاق امتحانات نصف العام بالجامعات 9 يناير.. موعد موحد للحكومية والخاصة

أكد المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن موعد امتحانات نصف العام 2023 للجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد المختلفة، سيكون خلال شهر يناير المقبل بدءًا من يوم 9 يناير، موضحا أن هناك مراعة أيضا للوائح الكليات المنظمة لعملها، مع ضرورة الالتزام بالضوابط و القواعد التي أقرها المجلس في هذا الشأن، أبرزها التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة؛ للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد - 19».

امتحانات نصف العام 2023 للجامعات الحكومية

وأوضح رئيس جامعة سوهاج، لـ«الوطن»، أنّ موعد امتحانات نصف العام 2023 للجامعات الحكومية والخاصة والأهلية وسيكون موحد، وفقاً لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، مع التشديد على تطبيق إجراءات كورونا، موضحًا أنّ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول ستنطلق يوم 9 يناير 2023 المقبل على أن تنتهي في 26 يناير 2023، وتبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 28 يناير 2023، وتنتهي الخميس 9 فبراير 2023.

11 فبراير موعد انطلاق الفصل الدراسي الثاني

وأضاف رئيس جامعة سوهاج، أنّ الفصل الدراسي الثاني يبدأ في 11 فبراير 2023 المقبل، على أن تستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، تنتهي يوم الخميس الموافق 1 يونيو 2023، على أن تجرى امتحانات التيرم الثاني خلال شهر يونيو 2023 المقبل، وذلك وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

وأكد الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل، الالتزام التام والكامل بالخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية في هذا الشان مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، مضيفًا أنّه لا تعديل في الحدود النهائية لدرجات المواد الدراسية للكليات، وأن الامتحانات الشفوية والعملية يتم احتساب دراجتها بنسبة 20% من إجمالي مجموع الدرجات التي يحاسب عليها الطالب بجانب الدرجات الأخرى، وفقًا للوائح وضوابط الكليات.