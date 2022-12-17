إزالة 71 ألفا و368 حالة تعد على النيل وتبطين 12 ألف كيلو من الترع

أكدت وزارة الموارد المائية والري، إزالة 40 حالة تعد على النيل، أول أمس الخميس، في إطار الحملة القومية لإزالة التعديات على النهر.

إزالة 71368 حالة تعدِ على نهر النيل

وكشف تقرير لوزارة الموارد المائية والري، أن قطاع حماية نهر النيل تمكن من إزالة 71368 حالة تعدِ على هذا المجرى المائي منذ إطلاق الحملة في أكتوبر قبل الماضي، على مساحة من الأراضي بلغت 10 ملايين متر مكعب، بينما بلغ إجمالي التعديات على النيل 176935 حالة تعدِ.

وأشار التقرير إلى أن التعديات التي تم إزالتها عبارة عن مبان وأعمال ردم وتشوينات، وتستهدف حملات إزالة التعديات على النيل عودة نهر النيل إلى وضعه الأصلي حيث يستوعب التصرف العالي من المياه.

تبطين 12069 كيلو من الترع منذ إطلاق المشروع

وفيما يتعلق بالمشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع كشفت وزارة الموارد المائية والري عن تنفيذ 6 كيلومتر أول أمس الخميس، من الترع، ليصبح إجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه 6417 كيلو مترا، بينما لا تزال أجهزة الوزارة تقوم بتنفيذ 3829 كيلو مترا يتم العمل على تنفيذها، فيما تم طرح 1823 كيلو مترا للتنفيذ خلال المرحلة المقبلة، ليصبح إجمالي ما يتم تنفيذه من تبطين وتأهيل للترع 12069 كيلو مترا.

الري: تنفيذ 116 كيلو مترا من المساقي

أما المشروع القومي لتأهيل المساقي فقد كشف تقرير للوزارة حتى أول امس الخميس عن تأهيل 516 كيلو متر، وذلك منذ إطلاق المشروع عام 2020، تنفيذاً لخطة الدولة للحفاظ على الموارد المائية، بينما كشف التقرير عن العمل على تأهيل 236 كيلو متر يجري تنفيذها، بينما أوضح التقرير عن تنفيذ 116 كيلو متر من المساقي حتى تاريخه.