 تقرأ غدا في عدد «الوطن»: تأهيل الترع.. «تطهير وتبطين وحماية للبيئة»

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، مجموعة من الموضوعات والقضايا المهمة والمتعلقة بالشأن المحلي والدولي من مختلف الزوايا والرؤى.

وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

حياة كريمة ووزارة الري تواصلان تنفيذ الأعمال بطول 7 آلاف كيلومتر بـ19 محافظة لوقف إهدار المياه وتحسين منظومة الري

مهندسون وفنيون وعمال.. أبطال مجهولون ينفذون أكبر عملية تطوير

جيران الترع: «مفيش حشرات والأمراض تاني».. وفلاحون: «زمن الانسداد انتهى وهنروي مرة واحدة»

«السيسي» يوجه بإضافة البعد الثقافي والمعرفي في عملية تطوير مرافق وطرق وكباري العاصمة

مدبولي: توجيهات رئاسية بسرعة إنجاز حديقة الفسطاط

المركزي الأوروبي: مخاطر الركود تتزايد والانكماش لن يخفض الأسعار

كأس العالم تنطلق في الدوحة بحفل افتتاح ضخم وحضور كبار رجال الكرة والسياسة

الحوار الوطني يستعد لعودة اجتماعاته.. و«الأمناء»: مخرجات COP 27 على الأجندة

الصفحة الثانية

تأهيل الترع «المياه رجعت لمجاريها»

مكاسب «التبطين».. بيئة نظيفة ومنظومة ري حديث ووقف لإهدار المياه

المشروع ينقسم إلى مرحلتين ويشمل الترع والمساقى والجسور في 19 محافظة

ووزير الري: «تأهيل الترع» أبرز مشروعاتنا لمواجهة تحديات تغير المناخ وحماية مواردنا المائية

3 تحديات لقطاع المياه أبرز مخاطر إهمال الترع

المهندسون والفنيون والعمال.. أبطال مجهولون وراء أكبر عملية تطهير لترع مصر

«خالد»: التبطين يسهم في صيانة الترع وقنوات الري وتناقص كمية بخر المياه وتقليل الشوائب

الصفحة الثالثة

فلاحون يستفيدون من «المشروع»: «زمن انسداد الترع انتهى.. وهنروي أراضينا مرة واحدة»

«عبدالسميع»: «كنا بنتعرض لإصابات أثناء تسليك الترع.. والميّه ماكانتش بتوصل للأرض»

و«الحضري»: التبطين أحد مظاهر الحياة الكريمة ومواجهة تغير المناخ ونقلة حضارية لأهالى القري

«نور الدين»: «التبطين» يوفر 7 مليارات متر مكعب مياه يمكنها ريّ مليون فدان

أستاذ الموارد المائية: ترع مصر الطينية لم تشهد تطويراً منذ عهد محمد على.. وإنقاذها يخدم التنمية

مزارع بـ«كفر الموصلين»: «ترعة بلدنا مابقتش تخوف عيالنا»

نسبة الهدر تبلغ نحو 19 مليار متر مياه سنوياً.. والمشروع يتناغم مع جهود الدولة لحماية البيئة ومواجهة مسببات التغيرات المناخية

جيران الترع المؤهلة: «عيشتنا بقت آدمية.. ومفيش حشرات ولا أمراض تانى»

«محمد»: «المياه بقت متوفرة في أي وقت للزراعة»

«عبدالمطلب»: «كل حاجة في شارعنا اتغيرت وبقينا عايشين في نظافة.. واتعمل ممشى حضاري للطريق»

الصفحة الرابعة

وضع الصبّة الخرسانية للوحدة النووية الثانية بـ«الضبعة»

وزير الكهرباء: المحطة النووية بالضبعة تتكون من أربع وحدات بقدرة 4800 ميجاوات

والمفاعل يضمن تحقيق أعلى متطلبات الأمن والأمان ضد العوامل والمؤثرات الداخلية والخارجية وموجات تسونامي

وقضية الطاقة في قلب وعقل القيادة السياسية لأنها تمثل الركيزة الأساسية للاستقرار والتنمية

مدينة سوهاج الجديدة مشروعات لخدمة أبناء الصعيد

وزيرة البيئة: الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ نجحت في إنجاز الإجراءات المتفق عليها مع الأمم المتحدة

«الداخلية» توجه قوافل إنسانية وطبية لأهالى المناطق الأكثر احتياجاً بسوهاج وقنا

«فؤاد»: مصر قدمت قصة ملهمة في القدرة على تحويل شرم الشيخ لمدينة مستدامة

توزيع مساعدات عينية وتوقيع الكشف الطبي على المواطنين وصرف العلاج بالمجان

الصفحة الخامسة

حضور قوي للقطاع المصرفي في COP 27

أكاديمية تعليم فنى لـ«بنك مصر» في «السخنة»

و150 مليون يورو تمويلاً للمشروعات البيئية

19 مبادرة لـ«المصرف المتحد» على طريق الممارسات الخضراء

دعم تحويل شرم الشيخ لـ«مدينة خضراء»

«القاضي»: دور البنوك مهم في التمكين للاقتصاد الأخضر.. و«فايد»: مصر أرض الفرص.. ولدينا فهم كبير للسوق

«فاروق»: التمويل أهم آليات خفض الانبعاثات.. و«سامي»: توفير أدوات مستدامة

تقرير لـ«أبوظبي الإسلامي - مصر» لقياس الأثر الكربوني للأعمال المصرفية

«علي»: الاستدامة أولوية.. ومتوافقون مع استراتيجية التنمية المستدامة «مصر 2030»

اتفاق دراسة وتطوير الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة

«فورتسكيو فيوتشر إنداستريز» مملوكة لمجموعة عالمية بقيمة 34 مليار دولار

«Visa » تعزز تجارب الدفع المبتكرة في ملاعب كأس العالم قطر 2022

الصفحة السادسة

عدد مشاركات منتخب الكاميرون في نهائيات كأس العالم محققاً رقماً قياسياً لـ«الأسود» على مستوى أفريقيا.

«هلا» بالمونديال

كأس العالم تنطلق اليوم بحفل افتتاح ضخم.. و«قطر والإكوادور» ضربة البداية

ميريام فارس وفرقة «بى تى إس» الشهيرة تحييان الليلة الأولى غنائياً.. وحضور مكثف لرجال السياسة والكرة داخل «استاد البيت»

5 أشياء جديد x جديد بملاعب البطولة و«فيفا والأمم المتحدة» يطلقان الحملات: أنقذوا الكوكب

الكرة المصرية: غاب منتخب الفراعنة وحضر «أبوالرجال»

الصفحة السابعة

البركة في «معلول وبانون والجزيري وبن شرقي».. مكاسب وخسائر مالية للأهلي والزمالك

«صلاح وهالاند وماني».. تعددت الأسباب والغياب واحد

«تيتى وإنريكي» يصدمان نجوم ليفربول.. الكاميرون تحرم «محرز» من حلمه.. والخوف يبعد «المولد».. و«الدبابة» يفشل في قيادة النرويج

الأرض والجمهور معاهم: العرب يبحثون عن تحسين المجموع بعد «صفر روسيا»

الأرض والجمهور معاهم: العرب يبحثون عن تحسين المجموع بعد «صفر روسيا»

«هاتشينسون» الأكبر سناً في النسخة الحالية

و«الحضري» في الصدارة

و«الحضري» في الصدارة

من البيت للملعب: السيدات يحكمن

«فيفا 2023»: الأرجنتين البطل.. و«ميسى» هداف البطولة

الصفحة الثامنة

بحكمة «الاستعداد للبلاء قبل وقوعه».. وصفات الطب الشعبى وقاية من الفيروسات

«ينسون وحبة البركة وعسل بليمون».. سلاح الأمهات مع انتشار العدوى

اكتبها نسخ ورقعة وثلُث.. برضه مصر أم الدنيا

إذاعة وسباحة وعزف.. «ماليكة» لا تعترف بالإعاقة

على أنغام المزمار.. وصلة رقص للخيل العربى ومنافسة على «الأجمل»