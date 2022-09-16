«الري»: تأهيل 4 آلاف كيلو متر من الترع خلال الفترة المقبلة

قال الدكتور محمد غانم، المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، إنه جرى خلال الفترة الماضية تنفيذ آلاف الكيلو مترات من تأهيل الترع، وتم الانتهاء من 5874 كيلومترًا، ويجري العمل في 4 آلاف كيلو متر آخرين.

تجارب مستفادة أثناء عملية التنفيذ

وأضاف «غانم»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة «dmc»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، مساء الخميس، أنه يجري تقييم ما تم إنجازه من تأهيل الترع بشكل دوري، وهناك تجارب مستفادة أثناء عملية التنفيذ، وقد تظهر بعض الملاحظات بعد التنفيذ، وهذا وارد في شيء.

وأشار إلى أن هناك فرق ما بين تأهيل الترع وتبطين الترع، لافتًا أن تأهيل الترع ليس هناك خلاف عليها حيث يتم تأهيل مجرى الترع عند الحاجة لذلك، بينما التبطين هو الحفاظ على عملية التأهيل التي جرت.

تعديل في التقنيات المستخدمة

ولفت إلى أن عملية التقييم المرحلي الجارية حاليا بأنه يمكن إجراء عملية تأهيل للترع واستكمالها باستخدام الخرسانة أو الدبش أو عناصر أخرى لتثبيت التربة، وبحث مدى إمكانية إجراء تأهيل كامل للترعة أو جزء فقط، وهذا يختلف من ترعة لأخرى.

وتابع: «نراجع لما تم تنفيذه سابقا للتعلم من الدروس المستفادة من السابق، وقد يحدث بعض التعديل في التقنيات المستخدمة».