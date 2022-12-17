مشجع أرجنتيني يختطف أتوبيس نقل عام للحاق بمباراة بلاده في كأس العالم

يعشق الناس كرة القدم، بل أحيانًا يصل حبهم لها إلى الجنون، ففي دول مثل البرازيل والأرجنتين تجد المواطنين يتنفسون كرة القدم ويفضلونها على أمور حياتهم، بل يفعلون أحيانًا أشياء مجنونة في أثناء مشاهدة المباريات أو الاحتفال بانتصار فريقهم المفضل، وهذا ما حدث خلال مباراة الأرجنتين وكرواتيا بالدور نصف النهائي، إذ أقدم مشجع أرجنتيني على اختطاف أتوبيس نقل عام للحاق بالمباراة.

تصرف غريب من مشجع أرجنتيني

يبلغ المشجع من العمر 53 عامًا، واسمه سان ميجيل، وكان يستقل حافلة في قلب مدينة سيوداد ماريا بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيريس، وبسبب خط سير الأتوبيس وبطء السائق، فكر في فعلته، فعندما توقف السائق عند إشارة المرور الحمراء ونزل منها لشراء شيء ما من كشك صغير على جانب الطريق، قفز المشجع على عجلة القيادة وبدأ بالتحرك ناحية منزله للحاق بالمباراة، بحسب ما نشره موقع «oddity central».

اتصل السائق بالشرطة فور رؤيته الأتوبيس يتحرك بعيدًا عنه وعلى عجلة قيادته أحد الركاب، وظل يتحرك لمسافة 4 أميال قبل أن يترك الأتوبيس ويبدأ بالركض نحو منزله، وبحسب مصادر إخبارية أرجنتينية، ألقت الشرطة القبض على المشجع في أثناء مشاهدة مباراة الأرجنتين وكرواتيا، ورغم فعلته المجنونة للحاق بمباراة الدور نصف النهائي، إلا أن الشرطة الأرجنتينية فوتت عليه ذلك.

توجيه تهمة الاختطاف إلى المشجع

ووجهت إلى المشجع تهمة اختطاف سيارة نقل عام، وجرى حبسه لمدة أيام لحين إطلاق سراحه، ومن المتوقع أيضًا أن تضيع عليه مشاهدة المباراة النهائية أمام فرنسا غدًا الأحد.