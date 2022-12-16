تردد قناة Bein Sports Hd الناقلة لمباراة الأرجنتين وفرنسا بنهائي كأس العالم

تردد قناة Bein Sports Hd، الناقلة لمباراة فرنسا والأرجنتين بنهائي كأس العالم 2022، يشغل اهتمام عشاق كرة القدم ومتابعي البطولة خلال الفترة الحالية، لمتابعة المباراة النهائية يوم الأحد المقبل.

وأعلنت Bein Sports، نقل مباراة الأرجنتين وفرنسا في نهائي بطولة كأس العالم 2022، على القنوات المفتوحة.

تردد قناة Bein Sports Hd الناقلة لمباراة فرنسا والأرجنتين

التردد : 11054 – و 12604

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : أفقى

موعد مباراة الأرجنتين وفرنسا بنهائي كأس العالم

وتقام مباراة منتخب الأرجنتين وفرنسا في نهائي بطولة كأس العالم 2022، الساعة الخامسة مساء يوم الأحد المقبل، على استاد «لوسيل» في قطر.

وتأهل منتخب الأرجنتين إلى نهائي المونديال بالفوز على كرواتيا في الدور نصف النهائي بثلاث أهداف دون مقابل.

المنتخب الفرنسي يسعى لتخطي عقبة الأرجنتين وتحقيق البطولة

وتأهل المنتخب الفرنسي إلى النهائي بعدما استطاع تحقيق الفوز على منتخب المغرب بالدور نصف النهائي بهدفين مقابل لا شيء، بعد مباراة كبيرة قدمها «أسود الأطلس»، ويسعى منتخب «الديوك» إلى تحقيق بطولة كأس العالم للمرة الثانية على التوالي.