موعد مباراة اليوم في كأس العالم.. لقاء مصيري يجمع الأرجنتين وكرواتيا

ينتظر محبو وعشاق كرة القدم العالمية، موعد مباراة اليوم في كأس العالم، حيث اللقاء المرتقب والمصيري الذى يجمع منتخبي الأرجنتين وكرواتيا في نصف نهائى كأس العالم، إذ يسعى كل فريق لإقصاء الآخر والحصول على بطاقة التأهل لنهائي مونديال 22 في نسختة الـ22 المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة.

موعد مباراة اليوم في كأس العالم.. الأرجنتين وكرواتيا

يكون موعد مباراة اليوم في كأس العالم، بين الأرجنتين وكرواتيا، على أرض استاد لوسيل بالدوحة، بنصف نهائي بطولة مونديال 2022، في تمام الساعة التاسعة مساء.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وكرواتيا اليوم

تنقل المبارة الليلة من خلال تردد شبكتي قنوات beIN SPORTS، وقنوات الكأس القطرية، في نصف النهائي مونديال 2022 على القنوات المفتوحة.

تردد قناة beIN SPORTS

وتنقل المباريات beIN SPORTS، على تردد 12604، أفقي، 27500.

تردد قناة الكأس إكسترا

قنوات الكأس القطرية، على تردد 11919، أفقي، 27500.

موعد مباراة المغرب وفرنسا

في سياق آخر تنقل شبكة beIN SPORTS لقاء المنتخب المغربي والفرنسي، بنصف نهائي بطولة مونديال 2022، في تمام التاسعة مساء على أرض استاد البيت في العاصمة القطرية الدوحة.

موعد نهائي كاس العالم 2022

يذكر أن يوم السبت المقبل الموافق 17 ديسمبر، ستقام مباراة المركزي الثالث والربع من مونديال 2022، في حين تقام المبارة النهائية يوم الاحد المقبل الموافق 18 ديسمبر.