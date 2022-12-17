وزير الإسكان: إزالة تعديات بمساحة 38 ألف متر مربع في «المنيا الجديدة»

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً إدارياً بإزالة التعديات الواقعة على الأراضي المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمساحة 38250 متراً مربعاً بمدينة المنيا الجديدة، والمتمثلة في بناء منشآت خرسانية وغرف، وغير ذلك من الأنشطة بدون سند قانوني.

وشدد وزير الإسكان، على مواصلة جهود إزالة الظواهر العشوائية والمخالفات بالمدن الجديدة، لضبط العمران، والحفاظ على المظهر الحضاري بالمدن الجديدة، ومنع ظهور العشوائيات بجميع صورها.

وفي ذات السياق، واصلت أجهزة تنمية مدن: 6 أكتوبر، والعبور، والعاشر من رمضان، وبني سويف الجديدة، والشيخ زايد، والقاهرة الجديدة، والسويس الجديدة، ودمياط الجديدة، شن حملات إزالة مخالفات البناء وتنفيذ قرارات غلق وتشميع الأنشطة المخالفة بعد استيفاء الإجراءات القانونية، وإزالة الإشغالات بصورها المتعددة، وفصل المرافق عن عددٍ من الأنشطة المخالفة الأخرى، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية والشرطة المختصة، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمنع الظواهر العشوائية بالمدن الجديدة، والحفاظ على المظهر الحضاري.

وفي السياق ذاته، أوضح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أنه تم شن حملة لإزالة المخالفات بالحى المتميز، وتتمثل فى زيادة فى غرف سطح بالحى الثالث والمجاورة الثالثة، كما تم تنفيذ إزالة فورية لمخالفة تحويل وحدة سكنية إلى استديوهات بالحي الأول، وفصل مرافق مياه وكهرباء عن وحدات مخالفة بالتنسيق مع الجهات المختصة والشرطة.

ووجه المهندس عبد الرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، بضرورة القضاء على جميع الظواهر العشوائية للرقي بالمستوي العام للمدينة، لافتاً إلى أنه تم تنفيذ عدة حملات إشغالات نهارية وليلية بمعرفة الإدارات المختصة بالجهاز بمعاونة شرطة المرافق، حيث شملت الحملات مناطق الحي الأول، والحي الترفيهي، وعدة مناطق بحي الشباب، والطريق الرئيسي للمدينة، وأسفرت عن إزالة الإشغالات والباعة الجائلين والأسواق العشوائية الموجودة بالمحاور والطرق الرئيسية ومحيط المساجد والميادين الكبري بالمدينة، كما تم ضبط مركبات " تروسيكل " لنباشين وتم التحفظ عليها بمقر الجهاز، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين، بجانب شن حملات رفع إشغالات أخرى شملت جميع المناطق الرئيسية ومحيط المساجد التي تقام بها الأسواق العشوائية والإشغالات أيام العطلات الرسمية.

وأضاف المهندس عبدالرءوف الغيطي، أنه تم تشكيل حملة تنفيذ قرارات غلق وتشميع وإزالة إشغالات وتعدِّيات وتصحيح أوضاع المخالفات، أسفرت عن تنفيذ قرارات إزالة لمبانٍ مخالفة والمتمثلة في غلق الردود الأمامي والخلفي وإزالة الزيادة البنائية لغرف السطح بقطعة سكنية بالحي التاسع، وإزالة فورية لمبانٍ مخالفة ببدروم قطعة بالحي الرابع لتغيير النشاط، والتحفظ على الأدوات والمهام المضبوطة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين.

ووجه المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، باستمرار الحملات اليومية للتصدى لأى مخالفة أو تعد أو تغيير النشاط، موضحاً أنه تم شن حملة لإزالة شروع في مخالفات بناء ممثلاً في تنفيذ شدَّات خشبية بعددٍ من القطع بالحي الـ14، وحملة أخرى أسفرت عن تنفيذ ٢٤ قرار غلق وتشميع وإزالة إشغالات وتعديات بالمجاورات الأولى والثالثة بالحي الأول، كما تم إزالة شدّات خشب أسقف مخالفة بقطع سكنية بمنطقة ابني بيتك بالحي 16، وذلك بمعرفة الإدارات المختصة بالجهاز وبالتعاون مع شرطة التعمير وشرطة المرافق.

وأضاف المهندس احمد عمران، أنه تم شن حملة أخرى أسفرت عن تنفيذ 41 قرار غلق وتشميع وإزالة استحواذات عشوائية بالمجاورة الثانية بالحي الأول والمجاورة ٣٤ بالحي الرابع، كما تم رفع إشغالات الباعة الجائلين بمنطقة الأردنية والطرق الرئيسية بالمدينة .

وأشار المهندس أحمد مصطفى عبدالعال، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، إلى أنه تم شن حملة ليلية على الإشغالات المخالفة بالحي 12 بالمدينة، وأسفرت عن إزالة إشغالات المحال المخالفة، والباعة الجائلين، بجانب شن حملة أخرى للتصدى للباعة الجائلين بسلم المشاة أمام هايبر وان، للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

وأضاف المهندس خالد رجب، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، أنه تم شن حملة لتنفيذ قرارات غلق وتشميع لأنشطة مخالفة، أسفرت عن تنفيذ قرارات غلق و تشميع لـ9 محال مخالفة بالحي السكني الثاني بالمدينة تعمل بدون ترخيص، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها بمعرفة شرطة التعمير.

وأكد المهندس علاء منيع، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة - المشرف على مدينة المنصورة الجديدة، ضرورة التصدي إلى أى تعديات على المرافق، حيث قامت لجنة إزالة الوصلات الخِلسة بالتعاون مع إدارة الأمن وقسم شرطة التعمير، بشن حملة مكبرة شملت عِدة أحياء بمدينة دمياط الجديدة، وأسفرت عن تحرير 45 محضر مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات.

وأوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم تنفيذ ١٩ قرار غلق وتشميع بجاردينيا ١و٢و٣، وتم رفع عدادات مرافق، وفصل التيار الكهربائي عن عددٍ من الأنشطة المخالفة بالتجمع الثالث بالمدينة.

وقالت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة – المشرف على خليج السويس، إن لجنة استرداد الأراضي بالجهاز قامت بشن حملة أسفرت عن استرداد مساحة 8051م بقيمة استثمارية بلغت 7.5 مليون جنيه، وذلك في إطار ضرورة إزالة جميع المخالفات والتعديات واسترداد الأراضي التي لم يتم تنفيذ مشروعاتها ولم تثبت جدية.