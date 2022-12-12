وزير الإسكان: توجد صعوبة في إطفاء الحرائق بالمباني المخالفة.. ونسعى لحماية الأرواح

أكد المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان، أهمية إضافة الإدارة العامة للحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية، للجنة الفنية المشكلة بشأن إجراءات التصالح في مخالفات البناء.

حماية الأرواح

وقال وزير الإسكان، إن اشتراطات البناء والضوابط المشددة في التصالح في مخالفات البناء تستهدف حماية الأرواح، والحفاظ عليها قبل أي شيء ونواجه مشكلة في حال وجود عقارات مخالفة في عدد الأدوار خاصة في حالات الحريق.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك على خلفية اعتراض النواب على إضافة ممثل الإدارة العامة للحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية للجنة الفنية والواردة في المادة 5 من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.

أهمية وجود ممثل من الحماية المدنية

واستطرد الدكتور عاصم الجزار: «وجود ممثل الإدارة العامة للحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية باللجنة الفنية أمر مهم خاصة في الأدوار العليا المخالفة، ووجدنا حالات تلقي بأولادها بسبب صعوبة وصول الإطفاء من الدور الـ 15 والـ17 في الشوارع الضيقة».

وشهدت اللجنة المشتركة جدلا حول المادة هـ، وتنص على: «تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة فنية أو أكثر من بين العاملين بالجهة الإدارية المختصة أو من غير العاملين بها، على أن تضم في عضويتها ممثلا عن وزارة المالية، وممثلا عن الإدارة العامة للحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية».

وتحدد اللائحة التنفيذية، قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة، والإجراءات والضوابط التي تتبعها في مباشرة اختصاصاتها.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، إسناد تشكيل وأعمال تلك اللجان في النطاق الذي يحدده لأي من الجهات الإدارية المختصة.