9 معلومات عن الملحق الإداري للمقر البابوي في القاهرة الجديدة

أبرز المركز الإعلامي القبطي، اليوم، أهم المعلومات عن الملحق الإداري للمقر البابوي في القاهرة الجديدة، والذي سيؤدي دورًا تكامليًا مع المقر البابوي، فضلًا عن وجود الكثير من الخدمات التي يقدمها.

الملحق الإداري للمقر البابوي بالقاهرة الجديدة

وفيما يلي، نعرض أبرز المعلومات عن الملحق الإداري للمقر البابوي بالقاهرة الجديد، والتي جاءت على النحو التالي:

- تمّ التخطيط لبناء الملحق الإداري المقر البابوي بالقاهرة الجديد عام 2014.

- ظهرت الحاجة إلي وجود هذا المبني بعد أن ظهر خطورته بسبب وجود محطة بنزين تم استغلالها خلال فترة الهجوم على الكاتدرائية في أبريل 2013، وتقرر الاستفادة من هذه المساحة لتكون مبني إداري امتدادًا للمقر البابوي.

- بدأت أعمال الإنشاء عام 2019.

- الملحق الإداري المقر البابوي بالقاهرة الجديد بُني على مساحة تقترب من 1000 متر مربع وبارتفاع 7 طوابق.

- تمّ افتتاحه في 19 نوفمبر 2022

- شارك في تأسيسه الكثير من المساهمين بعطايا متنوعة.

خريطة بناء الملحق الإداري

- تتكون خريطة المبني من الدور الأرضي «استقبال»، والأول الصالون الرسمي، والثالث قاعة الاجتماعات الكبرى، والثالث الضيافة، الرابع الإدارة، الخامس الإقامة، السادس الخدمات، السابع استكمال الضيافة والإقامة.

- وسيخدم المبني الإداري الكنيسة على نطاق واسع، إذ يقدم خدمات تتكامل مع المقر البابوي.

- يحتوي على مكاتب لخدمات مختلفة مثل شؤون الأديرة، وشؤون الأسرة وملتقيات الشباب وشؤون المهجر وكنائسه.