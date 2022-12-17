افتتاح المرحلة الرابعة من مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر اليوم

أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وصول قطار الخير إلى صعيد مصر، اليوم السبت، لافتتاح المرحلة الرابعة من مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر، مؤكدا أنها صرح طبي عظيم، يستهدف الوصول إلى صعيد بلا سرطان.

وأشار التحالف إلى أن مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الاورام بالمجان بمحافظة الأقصر، استقبل بداية الأسبوع وفدا رفيع المستوى من الوكالة الدولية للطاقة الذرية يضم كلا من نائب رئيس مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ ورئيس قطاع افريقيا للتعاون الدولي؛ ومدير قطاع افربقيا للتعاون الدولي؛ ورئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية، وذلك لتقديم الدعم المعنوي اللازم لمرضى الأورام السرطانية فى رحلتهم العلاجية داخل المستشفى، في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

أحدث الأجهزة والمعدات

وأوضح التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أجرى جولة لمتابعة أحدث الأجهزة والمعدات لخدمة المرضى في غرف علاج اليوم الواحد والأشعة والعلاج الكيماوى والعلاج الإشعاعي، وأثنى الوفد على مستوى التجهيزات والخدمات الطبية المقدمة والتى تضاهى الخدمات فى المستشفيات العالمية.

مستشفى صديق للبيئة

وأكد التحالف، أن زيارة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان تعكس حرص الوكالة على زيارة الصرح الطبي العملاق، الذى يهتم بالشأن الطبي للملايين من أبناء الصعيد، وتقديم الرعاية الصحية للجميع بمختلف الفئات العمرية بالمجان.

وأشاد وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما شاهدوه من خدمات طبية مميزة، ورعاية متكاملة فى كافة الاقسام، وكذلك الأجهزة القياسية العالمية التى تساهم فى علاج الأورام السرطانية، بجانب المبانى والألوان والإجراءات التي تتم لخدمة البيئة لتكون مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان أول مستشفى خضراء صديقة للبيئة فى مصر بحصولها على الشهادة الذهبية، وهو يعكس ما شاهدناه من تميز ودقة فى كل أقسام المستشفى.