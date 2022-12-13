التحالف الوطني للعمل الأهلي يرسم البسمة على وجوه أهالي الفارسية بإسنا

حصد أهالي قرية الفارسية التابعة لمركز إسنا بمحافظة الأقصر، ثمار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي، بعد أشهر من الجهد والتعب والتخطيط والتفيذ باحترافية، إذ استلمت 30 أسرة منازلها الجديدة، اليوم، وأصبح لعائلها مصدر رزق كريم، فضلا عن استفادة مئات من أهالي القرية، من الخدمات الطبية والمساعدات الموسمية من كيانات التحالف.

يذكر أن قرية الفارسية بمركز إسنا، مثال نموذجي عن تناسق العمل المجتمعي داخل مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي، تجد فيها تعاون وتنسيق للجهود، من خلال كيانات المجتمع المدني للتحالف الوطني.

فتجد دار تحفيظ قرآن تابعة لمؤسسة صناع الخير للتنمية، وبعدها مدرسة مجتمعية أنشأتها مؤسسة مصر الخير، وبعدهما مشروع تمكين اقتصادي، وفرته جمعية الأورمان لأحد المستحقين، مع استمرار العمال في سباق الزمن، لتجهيز مدرسة وتوصيل صرف ومياه، وغيرها من الخدمات المختلفة للقرية، وأهالي القرية.