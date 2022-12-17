التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يودع 2022 بمبادرة «شهر الخير»

دشن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مبادرة «شهر الخير»، في نهاية عام 2022، وقال في بيان له، إنه على مدار شهر ديسمبر سيجري تنفيذ العديد من الفعاليات المكثفة والمتنوعة، وغير التقليدية، يوميا، في صعيد مصر.

وأوضح التحالف أن ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة بذل أقصى الجهود للارتقاء بصعيد مصر، وإعلانه سنة 2022 عامًا للمجتمع المدني، ووحد مؤسسات المجتمع المدني تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

تقديم خدمات طبية وتنموية وترفيهية

وأشار التحالف في بيانه إلى أن فعاليات شهر الخير لأهالينا في صعيد مصر بدأت مع أول شهر ديسمبر بإطلاق التحالف لقافلتين موسعتين بمحافظة قنا تم تنظيمهما لأهالي قرية التطويرات ودندرة والقرى المجاورة وتم خلالهما تقديم خدمات متنوعة طبية، تنموية، توعوية وأيضا ترفيهية لأكثر من 20 ألف مواطن.

كما شملت خدمات شهر الخير إدخال الفرحة على أهالي قرية الفارسية بمركز إسنا في محافظة الأقصر، بإعادة إعمار 30 منزل لتصبح منازل سكن كريم بعدما كانت متهالكة، حيث اشتمل الإعمار على بناء الجدران والأسقف خرسانة وتم عمل محارة وأبوب وشبابيك وأرضيات سيراميك وفرش المنازل فرش كامل.

وأعلن التحالف أنه وفي إطار تنفيذ توجيهات الرئيس في جانب التمكين الاقتصادي لعوائل الاسر الأشد احتياج وضمن مبادرة «مراكب الرزق» سلم التحالف 30 مركب صيد حديثة لـ30 صيادًا من أهالي قرية الفارسية، فضلا عن إنشاء دار لتحفيظ القران الكريم وتقديم أجهزة كهربائية لعدد من الفتيات المقبلات على الزواج في القرية من غير القادرين كما اطلق مبادرة صناع الدفا لتوزيع بطاطين الشتاء لمواجهة البرد.

شفاء الأورمان أول مدينة طبية متكاملة لعلاج السرطان

وأضاف التحالف أنه استكمالا لمنظومة الخدمات الطبية غير التقليدية في صعيد مصر يتم افتتاح المرحلة الرابعة من مستشفى شفاء الأورمان، أول مستشفى يحصل على شهادة مستشفى صديق للبيئة، وليصبح أول مدينة طبية متكاملة لعلاج امراض السرطان في صعيد مصر.

وتابع التحالف بأنه وبالتوازي مع افتتاح المرحلة الرابعة من مستشفى شفاء الأورمان، يتم الاستمرار في سلاسل قوافل ستر وعافية المتكاملة، حيث يصل قطار ستر وعافية إلى أهالي قرى سلوا والرغامة بكوم أمبو، لتقديم خدماتها الطبية والتوعوية والتنموية والمساعدات الإنسانية لأكثر من 35 ألف من أهالي القريتين والقرى المجاورة.

تسليم 150 منزلا لأهلينا بمركز الواسطي بمحافظة بني سويف

ولفت التحالف إلى استمرار فعاليات شهر الخير لصعيد مصر بقوافل «ستر وعافية»، إذ يصل قطار خدمات المبادرة إلى قرى الدير والنمسا مركز اسنا بمحافظة الأقصر، وأيضا استمرار الفرحة بتسليم 150 منزلًا لأهلينا بمركز الواسطى بمحافظة بني سويف، بعد إعادة تأهيلهم وإعمارهم.

وأوضح أن فعاليات شهر الخير لأهالينا في صعيد مصر سوف يختتم عام 2022 بسلسلة متميزة ومتنوعة من الخدمات التنموية، غير التقليدية لصالح أهالي محافظة سوهاج، وافتتاح عدد آخر من المشروعات التنموية.