حكيم يحتفل بمرور 31 عاما على أول ألبوماته.. «من أول نظرة»

احتفل حكيم بذكرى مرور 31 عاما على أول ألبوم غنائي طرحه في مسيرته الفنية الطويلة، الذي كان يحمل عنوان «من أول نظرة»، وذلك من خلال منشور عبر صفحته الخاصة على موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام.

بوستر أول ألبومات حكيم

وشارك الفنان حكيم جمهوره بصورة للبوستر الخاص بألبوم من أول نظرة وعلق عليه: «زي اليومين دول يوم 17/12/1991 الموافق الثلاثاء الساعة الخامسة مساء، كان أول ألبوم للفنان حكيم، وحقق وقتها أعلى نسبة مبيعات تخطت 12 مليون جنيه».

تفاصيل ألبوم من أول نظرة

كما كشف حكيم عن فريق عمل الألبوم، قائلا: «الألبوم قام بتوزيعه الفنان حميد الشاعري وكتب الأغنيات الشعراء أمل الطاير والراحل حمدي عبداللطيف وطارق التركي وطارق الشاعر بينما لحن الأغنيات الملحنين حسن اش اش والراحل سامي علي وتولى الإنتاج الفني فايز عزيز الذي قام أيضا بتصوير صورة البوستر».

وتابع: «إدارة مبيعات حسين عثمان، مهندس الصوت أحمد جودة، ماستر فايز عزيز، بينما صمم الأفيش ناجي شاكر، وأنتجته شركة سونار التي كان يملكها الدكتورهاني ثابت، ومهندس كمال علما».