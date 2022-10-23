حكيم يحضر حفل راغب علامة بمهرجان الموسيقى العربية

حرص حكيم على حضور حفل راغب علامة، المقام حاليا على مسرح النافورة بدار الأوبرا، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية.

وحضر حكيم الحفل خلال فقرة غناء الفنان اللبناني سعد رمضان، والتف حوله عدد من الحاضرين.

راغب علامة يشدو بـ17 أغنية

ومن المتوقع أن يشدو راغب علامة بـ17 أغنية خلال الحفل.

ووضع النجم اللبناني راغب علامة جدولا من 17 أغنية يشدو بها ضمن فقرته الغنائية، ومن المقرر أن يفتتح علامة الحفل بأداء أغنية «تعاليلي» ويكملها بأغنية «الحب الكبير»، بالإضافة لعدد من أغنياته القديمة منها «يا حياتي وحرام»، «واشتقتلك أنا»، كما يجري تكريم علامة في حفل اليوم من قِبل إدارة المهرجان، ويتسلم تكريمه من جيهان مرسي رئيس المهرجان ومجدي صابر رئيس دار الأوبرا.

حفل راغب علامة حصريا على شاشة قناة الحياة

ويحيي الفنان راغب علامة، حفلا بعد قليل ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، وذلك على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، ومن المتوقع أن يشدو بالعديد من أغانيه المميزة، وتنقل قناة الحياة الحفل حصريا.